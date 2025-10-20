Опрос показал, сколько россиян финансово помогают родителям

Сервис отмечает, что средняя сумма ежемесячной помощи родителям выросла за год на 9%: с 14 тыс. до 15,2 тыс. руб. Москва лидирует со средней суммой 18 тыс. руб. в месяц, за ней идут Санкт-Петербург (15,5 тыс.) и Красноярск (13,5 тыс.). В Краснодаре и Екатеринбурге родителям в среднем выделяют 13 тыс. руб. в месяц. Наименьшее значение — в Перми и Омске. Там родителям ежемесячно отдают в среднем по 9,5 тыс. руб.