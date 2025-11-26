Между метром и землей. Россияне рассказали о своих страхах при покупке квартир «у бабушек»

На вопрос о текущих планах по покупке «недвижки» на вторичном рынке лишь 8,71% ответили, что находятся в активном поиске. Гораздо больше (23,75%) только присматриваются к таким вариантам. При этом 17,94% признались, что идеи о покупке б/у квартиры сейчас стали казаться более сомнительными, чем раньше. Сторонники новостроек в этой категории составили 10,78%, а 24,24% пока вообще не думают о покупке жилья. Вместе с тем, возможность льготной ипотеки на вторичку привлекла бы 5,94%, инвестиционный интерес к сделкам выразили 4,72%, а 3,2% пока так и не смогли определиться. В собственных комментариях респонденты часто звучат тревожные мнения типа: «решил повременить, после серии мошеннических действий продавцов с пожилыми покупателями».