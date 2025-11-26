Между метром и землей. Россияне рассказали о своих страхах при покупке квартир «у бабушек»

Результат первого вопроса «какой тип жилья вы скорее бы всего купили в личное пользование?» показал неожиданный баланс в ответах: 40,34% готовы приобрести квартиру на вторичном рынке, при этом и новостройки привлекают почти 36% опрошенных (второй ответ по популярности). Дом на вторичном рынке интересен 12,4% участников, а таунхаус от застройщика рассматривают для покупки лишь 4,49%. На последнем месте оказались апартаменты — всего 0,92% людей высказались за их приобретение. Примечательно, что 5,57% затруднились с выбором, а 0,89% предложили свои варианты, рассказав о желании купить «комнату в коммуналке» или «дом от застройщика».
На вопрос о текущих планах по покупке «недвижки» на вторичном рынке лишь 8,71% ответили, что находятся в активном поиске. Гораздо больше (23,75%) только присматриваются к таким вариантам. При этом 17,94% признались, что идеи о покупке б/у квартиры сейчас стали казаться более сомнительными, чем раньше. Сторонники новостроек в этой категории составили 10,78%, а 24,24% пока вообще не думают о покупке жилья. Вместе с тем, возможность льготной ипотеки на вторичку привлекла бы 5,94%, инвестиционный интерес к сделкам выразили 4,72%, а 3,2% пока так и не смогли определиться. В собственных комментариях респонденты часто звучат тревожные мнения типа: «решил повременить, после серии мошеннических действий продавцов с пожилыми покупателями».
Что важнее всего при выборе квартиры на «вторичке»
Ответы на эту тему показали, что сегодня главным фактором стала безопасность сделки: «чистоту» документов назвали ключевой 29,42% участников. Цена для респондентов оказалась на втором месте — 25,36% выбрали этот фактор основным для себя. На конкретный район при покупке «вторички» ориентируются 15,8%, а на состояние квартиры готовы обращать пристальное внимание лишь 8,48%, тогда как состояние дома и «качество» соседей интересует меньшую часть опрашиваемых — 8,18%. Инфраструктура около дома важна 4,16%, 4,12% затруднились ответить на вопрос, а 3,4% рассказали о собственных критериях выбора, отметив, что: «главное, чтобы хватило средств на покупку — это и есть решающий фактор».
Несмотря на озвученные риски, «вторичка» по-прежнему сохраняет ряд преимуществ при решении о покупке квартиры. Для 24,18% важнейшим аргументом становится возможность въехать сразу, без ожидания сдачи всего дома. Еще больше респондентов (28,33%) считают, что стоимость на вторичном рынке нередко ниже, чем в новостройках. Более широкий выбор вариантов в интересующих районах отметили 15,86% респондентов, а развитая инфраструктура рядом с домом важна для 12,3%. Недоверие к застройщикам выразили 3,56%, а 6,96% выделили среди плюсов то, что не придется ждать окончания ремонта у соседей. В категории неопределившихся остались 7,09%: дин из участников опроса уточнил основное преимущество «вторички» так: «с людьми всегда проще договориться по цене».
Главные страхи покупателей
Самым массовым фактором для отказа от сделки на вторичном рынке стал риск мошенничества — на его указали 37,73% опрошенных. Проблема возможных судебных исков от бывших владельцев волнует 22,39%. Ситуации с продавцами, которые могут оказаться недееспособными или потенциально проблемными, беспокоят 19,26%. Скрытые долги или обременения тревожат 6,86%, а техническое состояние квартиры — 4,52% опрошенных. Интересно, что 4,88% вообще не видят рисков при покупке вторички. В комментариях респонденты нередко объединяли все перечисленные факторы, чаще указывая на «риск банкротства бывшего владельца».
Большинство участников опроса (81,04%) узнавали о случаях возврата продавцу уже проданных квартир без возврата денег из новостей. У 9,07% подобные истории происходили среди знакомых, а 0,63% сталкивались с ними лично, и лишь 2,24% услышали об этом впервые из опроса.
Такая информация существенно меняет отношение к покупкам у населения. Полностью отказаться от «вторички» после подобных историй решили 21,6%. Сильнее стали осторожничать 40,24%, покупать через агентство теперь намерены 6,56%, а дополнительно проводить глубокую юридическую проверку при покупке «вторички» собираются 18,37%. Один из участников резюмировал так: «отсрочил покупку, жду изменения законодательства».
В подтверждение последнего мнения почти половина (49,8%) респондентов считают, что государству нужно внедрить сразу все меры защиты: обязательную проверку сделок, страхование, дополнительный контроль за продавцами и ужесточение наказаний. Отдельно за обязательную государственную проверку высказались 20,94%. Идея страховать сделки купли-продажи получила 9,07% поддержки, дополнительные нотариальные проверки — 4,32%, а глубокие медосмотры пожилых продавцов — 3,59%. Усиление ответственности за такого рода мошенничество поддержали 8,61%. Интересно, что часть же респондентов (2,54%), так не смогли сформулировать свои конкретные ожидания.
Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок
Поддержка этой идеи нашла широкую поддержку среди опрашиваемых. Полностью «за» выступили 40,9%, скорее ее поддерживают — 13,32%. За ужесточение контроля выступили 15,07%. Нейтральное отношение к такой идее выразили 16,03%. Скорее против высказались 2,7% и 2,67% сказали свое категорическое нет. На неопределившихся респондентов пришлось 6,3% ответов.
Если семейная ипотека на вторичку станет массовой, то 9,73% решили, что сразу начнут искать подходящее жилье. Еще 16,85% всерьез задумаются рассмотреть такой вариант. Однако 11,58% сомневаются, что этот факт как-то повлияет на их решение. Тех, кто все равно предпочтет покупку новостройки, оказалось 9,63%, а об отсутствие каких-либо планов на покупку заявили 17,32%. При этом процентная ставка по ипотеке будет иметь критическое значение для 13,95%, а 18,14% пока так и не смогли дать сколь-нибудь определенного ответа.
В целом опрос показал закономерную картину: россияне по-прежнему видят во вторичном рынке самый удобный и доступный способ улучшить жилищные условия, хотя уровень тревоги вокруг таких сделок значительно вырос за последнее время. Сочетание привлекательной цены, развитой инфраструктуры и готовности жилья сталкивается с опасениями по поводу мошенничества, судебных рисков и непрозрачности документов. И пока государство только обсуждает меры защиты и расширение семейной ипотеки, миллионы потенциальных покупателей предпочитают занять выжидательную позицию, надеясь на введение более понятных правил игры, благодаря которым рынок «вторички» станет более предсказуемым и безопасным местом для покупателей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».