Опрос показал, на чем россияне чаще всего экономят

В исследовании приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающие по всей России. Они отвечали на вопросы об их тратах и статьях расходов, на которых они предпочитали экономить с начала текущего года. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. Результаты опроса приводит РИА Новости.