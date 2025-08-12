Опрос показал, на чем россияне чаще всего экономят

В исследовании приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающие по всей России. Они отвечали на вопросы об их тратах и статьях расходов, на которых они предпочитали экономить с начала текущего года. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. Результаты опроса приводит РИА Новости.
«Наиболее популярными статьями трат, на которых экономят опрошенные, стали отпуск и путешествия — 60,8%, еда вне дома и развлечения — 56,4%, одежда и обувь — 46,3%. Меньше всего — зоотовары — 11,3%, образование — 8,1% и детские товары — 6,5%», — выяснили аналитики.
Отмечается, что с начала 2025 года 55,8% опрошенных столкнулись с увеличением расходов, остальные так не считают или затруднились с ответом. Чаще всего участники опроса отмечали рост цен на продукты питания, обувь и одежду, транспортные расходы, включая такси.
При этом на вопрос о том, как они распорядились сэкономленными средствами, четверть респондентов — 26,2% — сообщили, что направили деньги на накопительный счет или вклад. Еще 14,4% инвестировали деньги, на покупку валюты направили деньги 11,3%. «О вложении в недвижимость сообщили 7,6% опрошенных, в бизнес — 2,9%. Остальные суммарно 37,6% не предпринимали ничего, указали иные варианты ответа или затруднились с ответом», — добавили аналитики.