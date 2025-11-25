Ричмонд
Опрос: как вы относитесь к возможным запретам скидок на маркетплейсах

Финансы Mail решили узнать у читателей, что они думают о возможном введении запрета или новых лимитов скидок на маркетплейсах и как эта мера на них отразится.

Алексей Зотов
Обозреватель

Минэкономразвития рассматривает предложения ЦБ РФ ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки, чтобы предотвратить манипуляции и искусственное завышение цен. Ozon и глава BB Татьяна Ким в ответ на это выступили с призывом «не рубить с плеча» скидки на крупных интернет-площадках.