Минэкономразвития рассматривает предложения ЦБ РФ ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки, чтобы предотвратить манипуляции и искусственное завышение цен. Ozon и глава BB Татьяна Ким в ответ на это выступили с призывом «не рубить с плеча» скидки на крупных интернет-площадках.
Опрос: как вы относитесь к возможным запретам скидок на маркетплейсах
Финансы Mail решили узнать у читателей, что они думают о возможном введении запрета или новых лимитов скидок на маркетплейсах и как эта мера на них отразится.