Опрос: как россияне относятся к идее Матвиенко сделать платный ОМС для безработных

Власти предложили обязать трудоспособных, но неработающих граждан ежегодно платить взносы в систему обязательного медицинского страхования. Сейчас за каждого работника эти деньги перечисляет работодатель — около 45 тысяч рублей в год. Финансы Mail решили спросить своих читателей, как они относятся к этой инициативе, сколько готовы платить в случае потери работы и какие категории безработных стоит освободить от подобных платежей.