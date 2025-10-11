Ричмонд
Опрос: как россияне относятся к идее Матвиенко сделать платный ОМС для безработных

Власти предложили обязать трудоспособных, но неработающих граждан ежегодно платить взносы в систему обязательного медицинского страхования. Сейчас за каждого работника эти деньги перечисляет работодатель — около 45 тысяч рублей в год. Финансы Mail решили спросить своих читателей, как они относятся к этой инициативе, сколько готовы платить в случае потери работы и какие категории безработных стоит освободить от подобных платежей.

Алексей Зотов
Обозреватель
