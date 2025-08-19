Определены профессии, в которых быстрее всего растут зарплаты

Отмечается, что наибольший рост зарплат за год наблюдается среди инженерно-технических работников в строительстве — на 17,8%. Основной вклад в эту динамику внес сегмент промышленного и дорожного строительства, а также инфраструктурных проектов.
На втором месте по темпам роста — сфера HR, где зарплаты увеличились на 17,6%. Ранее работодатели уделяли мало внимания повышению доходов специалистов в этой области, но из-за кадрового дефицита компании стали активнее инвестировать в привлечение и удержание персонала. Сейчас особенно востребованы HR-функции, связанные с обучением, охраной труда, управлением фондом оплаты труда и развитием корпоративной культуры, рассказывает издание.
«IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год (+13%). Зарплаты программистов продолжают расти, но это касается не всех: работодатели ориентированы на привлечение и удержание разработчиков мидл- и сеньор-уровня, в приоритете практический опыт», — поведали аналитики.
Специалисты пояснили, что инфляция в Москве в июне достигла 7,51%, что означает опережающий рост зарплат в ключевых отраслях по сравнению с общим уровнем цен.
