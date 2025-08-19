Определены профессии, в которых быстрее всего растут зарплаты

На втором месте по темпам роста — сфера HR, где зарплаты увеличились на 17,6%. Ранее работодатели уделяли мало внимания повышению доходов специалистов в этой области, но из-за кадрового дефицита компании стали активнее инвестировать в привлечение и удержание персонала. Сейчас особенно востребованы HR-функции, связанные с обучением, охраной труда, управлением фондом оплаты труда и развитием корпоративной культуры, рассказывает издание.