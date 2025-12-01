Операторов сотовой связи обяжут перейти на отечественные сим-карты

Ожидается, что уже с сентября следующего 2026 года компании смогут использовать только карты российского производства.
«Минцифры разработало проект приказа, который устанавливает технические требования к сим-картам. Как сообщила пресс-служба ведомства, принятие документа “обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей”, — пишет издание.
Согласно проекту документа, операционные системы сим-карт и хранящиеся в ней криптографические ключи должны быть российскими. Кроме того, USIM-карты должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.
При этом до сих пор не определены критерии, по которым сим-карты могут быть признаны отечественными. В основном производители сейчас используют зарубежные чипы для сим-карт, которые оказываются дешевле российских аналогов.
В Минцифры изданию заявили, что «использование закупленных до вступления приказа в силу операторами связи USIM никто не ограничивает вплоть до полного окончания складских запасов операторов». При этом исключение составляют сети 5G, так как по требованию ФСБ аутентификация в сети 5G должна проводиться с помощью российской криптографии, и ключи должны генерироваться российской организацией, сертифицированной ФСБ, добавляют в министерстве. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — объясняют в Минцифры.