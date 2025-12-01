Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторов сотовой связи обяжут перейти на отечественные сим-карты

Российские операторы мобильной связи поэтапно должны будут перейти на сим-карты (USIM), произведенные в России, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в Минцифры.

Источник: Freepik

Ожидается, что уже с сентября следующего 2026 года компании смогут использовать только карты российского производства.

«Минцифры разработало проект приказа, который устанавливает технические требования к сим-картам. Как сообщила пресс-служба ведомства, принятие документа “обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей”, — пишет издание.

Согласно проекту документа, операционные системы сим-карт и хранящиеся в ней криптографические ключи должны быть российскими. Кроме того, USIM-карты должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

При этом до сих пор не определены критерии, по которым сим-карты могут быть признаны отечественными. В основном производители сейчас используют зарубежные чипы для сим-карт, которые оказываются дешевле российских аналогов.

В Минцифры изданию заявили, что «использование закупленных до вступления приказа в силу операторами связи USIM никто не ограничивает вплоть до полного окончания складских запасов операторов». При этом исключение составляют сети 5G, так как по требованию ФСБ аутентификация в сети 5G должна проводиться с помощью российской криптографии, и ключи должны генерироваться российской организацией, сертифицированной ФСБ, добавляют в министерстве. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — объясняют в Минцифры.