Операторов сотовой связи обяжут перейти на отечественные сим-карты

В Минцифры изданию заявили, что «использование закупленных до вступления приказа в силу операторами связи USIM никто не ограничивает вплоть до полного окончания складских запасов операторов». При этом исключение составляют сети 5G, так как по требованию ФСБ аутентификация в сети 5G должна проводиться с помощью российской криптографии, и ключи должны генерироваться российской организацией, сертифицированной ФСБ, добавляют в министерстве. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — объясняют в Минцифры.