Оперативная находка: россияне начали бронировать туры прямо перед поездками

Всё больше туристов отказываются от планирования путешествий заранее. Они резервируют отели почти впритык — за три-пять дней до поездки, сообщили «Известиям» турагрегаторы. Больше всего таких заказов в гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Адлера, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Калининграда и Ростова-на-Дону. Ситуация связана с усиливающейся тенденцией к спонтанным путешествиям. Кроме того, россияне стремятся в конце года срочно «сменить картинку». О том, с чем еще связано такое поведение туристов, — в материале «Известий».
Где популярны внезапные бронирования
Российский рынок путешествий смещается в сторону спонтанных поездок, рассказали «Известиям» участники туротрасли. По данным аналитиков Mantera Supreme, объем last minute броней растет второй год подряд — всё больше туристов отказываются от планирования путешествий заранее и резервируют отели за три-пять дней до поездки.
Например, отели в курортных локациях, таких как Сочи, Архыз, Красная Поляна и другие, фиксируют высокий процент гостей, принимающих оперативное решение о поездке.
— Туристы ориентируются на гибкость рабочих графиков и по-прежнему распространенный формат удаленной работы. Такой паттерн поведения становится типичным практически для всех сезонов. Только летний отдых на побережье и посещение зимой горнолыжных курортов демонстрировали более длинное окно бронирований — от двух-трех недель до двух месяцев, — сказала генеральный менеджер отеля Mantera Supreme Юлия Капралова.
По оценкам участников отрасли, всего за две недели до Нового года может быть реализован объем, сопоставимый с тем, что обычно формируется в сентябре, когда начинаются продажи номеров на период зимних каникул.
— В этом году мы наблюдаем сильную поляризацию: часть гостей резервирует проживание заранее, от двух до шести месяцев, но при этом сохраняется большой объем last minute продаж, — добавила Юлия Капралова.
Планируя отпуск в России, больше половины путешественников бронируют отели за два-семь дней до даты заселения, подтвердила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова: 22,3% определяются с проживанием за 8−22 дня до поездки, за день до заселения бронируют отели в 13,8% случаев, за один-три месяца — в 9,8% случаев, а более чем за три месяца оформляют заказ лишь 2,7% путешественников.
— В заграничных поездках статистика несколько отличается, так как путешественники всё же стремятся определиться с направлением немного заранее, — отметила эксперт. — За два-семь дней до заселения бронируют гостиницы и другие объекты размещения за рубежом 34,5% путешественников, 26,5% делают это за 8−30 дней, 20,7% — за один-три месяца. Более чем за три месяца готовы оформить отельный заказ за рубежом 7,6% туристов, а за один день — всего 10,7% россиян.
Больше всего таких заказов в гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Адлера, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Калининграда и Ростова-на-Дону. За границей больше всего таких бронирований оформлено в Стамбуле, Дубае, Минске, Ереване, Ташкенте, Тбилиси, Алма-Ате, Шанхае, Астане, Бангкоке.
Почему люди срываются в отпуск
Чем выше стоимость услуги, тем больше времени люди закладывают на планирование поездки, рассказали эксперты онлайн-сервиса Tripster. Рост глубины бронирования коррелирует с увеличением среднего чека примерно на 30%.
— Туристы, выбирающие более премиальные услуги, планируют путешествия заметно заранее по сравнению с теми, кто выбирает массовые и недорогие продукты, — отметили там. — Кроме того, глубина бронирования обратно пропорциональна сезонности. В летний период она сокращается за счет наплыва отпускников и их более спонтанного поведения, тогда как вне высокого сезона средний портрет путешественника меняется.
В глубоких бронированиях остаются более опытные и «осознанные» туристы, которые планируют поездки заранее.
По данным сервиса путешествий «Туту», наблюдаются сезонные колебания в глубине бронирования. Например, в мае она достигает максимума — около 18 дней, что может быть связано с ранним планированием летних отпусков.
«Летом и в начале осени, наоборот, время от покупки до поездки сокращается до восьми-девяти дней, что может быть связано со спонтанными путешествиями и горящими путевками», — сообщили там.
Осенью глубина бронирования снова увеличивается, а к зиме возвращается к 10−11 дням.
Среди причин таких срочных бронирований могут быть командировки или окно в плотном графике, отметила тревел-эксперт туристической компании «Содис» Ольга Сидорова.
— Как ни странно, но погода тоже иногда приводит к срочным бронированиям, — сказала она. — Собирались провести каникулы в загородном доме, но погода «непраздничная», и вдруг решают сорваться в путь.
Есть люди, которым в принципе свойственна спонтанность в принятии решений — в том числе и в плане путешествий, добавила она.
— Пришла идея, забронировали и полетели, — рассказала Ольга Сидорова. — У нас не раз были случаи, когда клиенты приходили в офис с чемоданом, и пока, пили кофе, менеджер бронировал, оформлял документы, и клиенты из офиса ехали в аэропорт.
Чаще всего так ездят в безвизовые страны или по России.
Каковы риски спонтанных поездок
Тенденция спонтанных путешествий может и усиливается, но это относится только к определенной категории туристов, для этого нужно иметь свободные финансовые ресурсы и график работы, полагает гендиректор ООО «Аркадия-тур» Наталья Гаврилова.
— Позволить себе это могут далеко не все, особенно люди, у которых дети учатся в школах и институтах или пожилые родители, за которыми нужно ухаживать, — отметила она. — Глобальное потепление привело к тому, что климатическая ситуация также крайне изменчива. То в Дубае наводнение, то в пустыне выпал град и до конца нельзя быть уверенным, что запланированный тобой заранее отдых пройдет именно так, как ты его себе нарисовал.
По словам эксперта, основные путешествия нужно планировать заблаговременно и лишь дополнять спонтанными, если вдруг появились свободное время и ресурсы.
— Например, скидки раннего бронирования позволяют существенно сэкономить. Конечно, бывают ситуации, когда отели могли не допродать места и в последний момент снизить цены, но это редкое исключение, на которое не стоит ориентироваться, тем более что в наиболее популярные отели на наиболее востребованные даты места полностью выкупаются еще до начала сезона, — сказала она.
При раннем бронировании клиент имеет возможность заплатить небольшой аванс, а основную сумму нужно внести не позднее двух недель до заезда. На зарубежных направлениях это позволяет мониторить динамику валютного курса и оплатить, когда будет самый выгодный курс.
— Поэтому по возможности лучше максимально заранее планировать поездки, но и не отказывать себе в удовольствии отдохнуть, если неожиданно появились свободные время и деньги, — посоветовала Наталья Гаврилова.
Отказ от долгого планирования поездок — это отражение общего состояния людей, добавила семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева.
— Мы живем в высокой неопределенности, где слишком многое меняется слишком быстро, и психика всё чаще выбирает стратегию «здесь и сейчас», — указала она. — Спонтанные путешествия дают ощущение контроля и возвращают вкус к жизни — не когда-нибудь потом, а прямо сейчас.
К концу года этот эффект усиливается: накапливается усталость, однообразие, перегруз. Желание срочно «сменить картинку» — это попытка перезагрузить нервную систему и выйти из привычного сценария.
— Быстрое решение уехать становится не про отпуск, а про внутренний выдох и ощущение, что ты всё еще можешь выбирать и менять свою жизнь, — сказала Ольга Кушнарева.
Одним из рисков спонтанных поездок эксперты назвали вероятность остаться без отдыха или проживания в плохих условиях, да и переплата может быть существенной. В частности, это касается сезонов высокого спроса — как, например, новогодние каникулы.