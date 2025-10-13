Опасное вложение: на фоне роста биткоина в РФ проникла новая мошенническая схема

Несколько сотен попыток применения в России новой мошеннической схемы выявили компании по кибербезопасности. На этот раз потенциальными жертвами становятся те, кто когда-либо интересовался криптовалютой — злоумышленники эксплуатируют именно эту легенду. Люди получают звонки якобы от известных HR-агентств, которые ищут клиента для своего партнера и предлагают посотрудничать. Затем с человеком связывается «специалист по работе с криптобиржей» и заставляет скачать специальные приложения. Так мошенники получают доступ к средствам жертвы. Подробнее — в материале «Известий».