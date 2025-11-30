Охота на инсайд: зачем ЦБ переписывать правила игры на фондовом рынке

Борьба с инсайдом ведется давно — разница лишь в том, что раньше она была точечной и во многом реактивной. Сейчас ситуация меняется: российский рынок стал гораздо более массовым, и миллионы частных инвесторов хотели бы быть уверены, что никто не получит преимущества на фондовом рынке за счет использования закрытой информации. Любой резкий рост или падение котировок без видимых причин вызывает вопросы, а в условиях соцсетей сомнения распространяются моментально. В итоге ЦБ оказался в ситуации, когда доверие стало критически важным элементом финансовой стабильности.
Кроме того, у регулятора появилась и новая технологическая база для контроля. Объем данных, цифровой след от операций, автоматический анализ торговой активности — все это позволяет выстроить более эффективную систему. Теперь ЦБ способен не просто реагировать на нарушения, а выявлять их заранее, что делает реформу не столько усилием, сколько переходом к современному формату регулирования. В условиях, когда государство ставит задачу увеличить капитализацию рынка и сделать его более устойчивым, упорядочить работу с инсайдерской информацией стало необходимостью.
Отдельный фактор — рост влияния корпоративных событий на рынок. Решения компаний, крупные сделки и отчетность сегодня сильнее всего движут ценами. В условиях неопределенности особенно важно следить, чтобы доступ к такой информации не превращался в инструмент для заработка узкого круга лиц. Сдерживание подобных рисков, как раз один из ключевых мотивов новой реформы.
Этот этап реформы стал возможен, потому что рынок, наконец, подошел к точке, когда борьба с инсайдерской торговлей должна перейти из разрозненных практик в полноценную законодательную систему. Российское право долго оставалось фрагментарным и нередко уступало международным стандартам, что снижало привлекательность рынка и сдерживало приток капитала. Сейчас же решается задача не только повысить прозрачность, но и создать единые правила, обязательные для всех участников. Это важный шаг, который должен привести к росту общей рыночной стоимости и сделать рынок более цивилизованным и конкурентоспособным.
Ключевые меры
По мнению инвестора и предпринимателя Владислава Никонова, «борьба с инсайдом работает только тогда, когда незаконные действия становятся бессмысленными. Не когда нарушителя пугают максимальными штрафами, а когда вероятность быть пойманным становится объективно высокой. Современные автоматические системы способны находить подозрительные сделки гораздо быстрее и точнее, чем раньше. Если прежде доказать инсайд было сложно, то теперь совпадения временных рядов, цепочки транзакций и характер торгов позволяют регулятору видеть такие случаи задолго до того, как они войдут в подозрение».
Центральным элементом борьбы с инсайдом становятся технологии. Благодаря анализу данных регулятор получает возможность фиксировать нестандартное поведение быстрее, чем это было раньше. Но, как добавляет Владислав Никонов: «одного технического контроля недостаточно — важна предсказуемость наказаний. Если рынок видит, что правила применяются ко всем и всегда, исчезает мотивация искать лазейки. Последовательность — это ключ к формированию доверия, а без доверия долгосрочные инвестиции невозможны».
Значимым шагом станет и введение «окон тишины» — периодов, когда инсайдерам запрещено совершать операции перед выходом важной информации.
«Этот инструмент давно используется за рубежом и считается одним из самых эффективных. Он помогает исключить сделки, основанные на еще не опубликованных данных. Но у механизма есть и обратная сторона. До и после таких периодов активность может повышаться, что создает новые рыночные сигналы. Кроме того, частые и длинные “окна тишины” могут осложнить личное финансовое планирование для топ-менеджеров», — подчеркивает вице-президент Петербургской Биржи Александр Миллерман.
Не менее важной частью реформы станет перенос контроля в административную юрисдикцию ЦБ и повышение штрафов. Однако, как отмечает Александр Миллерман, «есть риск, что чрезмерная строгость отпугнет добросовестных специалистов. Не все готовы работать в условиях, где любое формальное нарушение может обернуться серьезными санкциями, особенно если нормативы сложные и требуют постоянного контроля».
И наконец, важный элемент — раскрытие сделок инсайдеров и выделение категории супер-инсайдеров. Публичность таких данных помогает инвесторам лучше понимать, как действуют те, кто обладает максимальным объемом информации. Это повышает прозрачность и снижает почву для манипуляций, делая рынок понятнее для широкой аудитории.
Влияние реформы
В краткосрочной перспективе усиление контроля может снизить активность на рынке. Стратегии, рассчитанные на быстрые сделки, станут работать хуже, участники потратят время на переработку внутренних регламентов, а компании будут вынуждены усилить внутренний контроль. Но это — нормальная реакция: любая система испытывает стресс, когда ей приходится адаптироваться к новым правилам.
В долгосрочной же перспективе эффект ожидается совершенно иной. Когда инвесторы видят, что рынок живет по понятным правилам, основанным на экономике, а не на скрытых договоренностях, они действуют увереннее. Это увеличивает ликвидность, снижает скачки стоимости и привлекает более крупный капитал.
Зрелый рынок — это рынок, где прозрачность не просто декларируется, а работает ежедневно. Именно такой подход позволяет инвесторам брать на себя больше долгосрочных рисков, а большим и опытным участникам — заходить на рынок в большем объеме.
Для России это особенно важно, потому что цель удвоить общую стоимость рынка требует не только новых инструментов и продуктов, но и массового доверия. Если инвесторы будут уверены, что правила соблюдаются, рынок получит мощный импульс роста. Инсайд остается главным врагом этого доверия, и ЦБ намерен устранить его в срочном порядке.
Ближайшие перспективы рынка
Новые правила сделают рынок строже и прозрачнее. Для части игроков это усложнит жизнь: исчезнут серые зоны, усилится контроль, вырастут требования к внутренним процессам. Топ-менеджерам придется аккуратнее работать с информацией, а компаниям — больше инвестировать в комплаенс и юридическую поддержку. Но в итоге рынок станет понятнее и стабильнее. Чем меньше скрытых сигналов и необъяснимых движений, тем проще инвесторам будет принимать решения. Ужесточение борьбы с инсайдом способно изменить саму культуру инвестирования в России.
«Это создаст более прозрачные и предсказуемые условия для инвестирования, что важно для привлечения долгосрочных и институциональных инвесторов. Однако в краткосрочной перспективе инвесторы, особенно спекулятивные, могут снизить активность из-за ужесточения правил и более жестких наказаний», — заключает Александр Миллерман.
Побеждать будут не те, кто знает «нужных людей», а те, кто умеет анализировать, строить модели и принимать решения на основе фактов. Если реформа будет реализована последовательно, рынок получит шанс выйти на новый уровень и стать сопоставимым по качеству с ведущими мировыми площадками. И, судя по активности ЦБ, движется он именно в этом направлении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».