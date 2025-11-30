Охота на инсайд: зачем ЦБ переписывать правила игры на фондовом рынке

Этот этап реформы стал возможен, потому что рынок, наконец, подошел к точке, когда борьба с инсайдерской торговлей должна перейти из разрозненных практик в полноценную законодательную систему. Российское право долго оставалось фрагментарным и нередко уступало международным стандартам, что снижало привлекательность рынка и сдерживало приток капитала. Сейчас же решается задача не только повысить прозрачность, но и создать единые правила, обязательные для всех участников. Это важный шаг, который должен привести к росту общей рыночной стоимости и сделать рынок более цивилизованным и конкурентоспособным.