Официальный курс доллара вырос до 82,22 рубля

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на среду, вырос на 2,64 рубля — до 82,2197 рубля, следует из данных регулятора.
Юань стал дороже на 30,61 копейки, достигнув отметки 11,4270 рубля, курс евро поднялся на 1,79 рубля, до 94,9976 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля остался только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.