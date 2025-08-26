Одну купим, шесть в уме: средняя переплата по рыночной ипотеке превысила 21 млн

Переплата граждан по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей. Средний размер оформляемого жилищного кредита достиг 4,5 млн. Это рекорд за последние годы, следует из данных ЦБ. На фоне подорожания новых квартир людям приходится растягивать кредит почти на 26 лет. Взяв такую ссуду под нынешние 22,4%, человек заплатит за нее почти в шесть раз больше. Несмотря на это, россияне продолжают брать ипотеку по рыночным условиям в надежде в будущем рефинансировать долг по более низкой ставке. Когда жилье снова станет доступнее — в материале «Известий».