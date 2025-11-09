Одной растраты оказалось мало: бывшим топ-менеджерам банка «Кредит Экспресс» запросили новые сроки

В марте 2023 года все тот же Черемушкинский суд за хищение из «Кредит Экспресса» в период с 2013 по 2018 год 190,8 млн руб. назначил Алле Кабановой, Анастасии Новотной, Егору Пихтину и Марии Антоновой от шести с половиной до семи лет лишения свободы. Похищенные денежные средства участники преступной группы, говорилось в первом уголовном деле, распределяли между собой. Используя поддельные кассовые ордера и другие документы, они снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.