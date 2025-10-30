Одни из дома: перевод на удаленку способствует росту зарплат на треть

«Премия» за дистанционную занятость в России доходит до 25−35%, отмечается в расчетах ВШЭ (есть у «Известий»). Рост зарплат на удаленке эксперты объясняют тем, что увеличивается производительность, сокращаются траты компаний на офис и оборудование (эти деньги направляются на повышение выплат), а также тем, что переводят на этот режим, как правило, самых ценных сотрудников. Такая ситуация наиболее характерна для маркетинга, PR и IT, отмечают эксперты. При этом для мужчин «премия» за удаленку в полтора раза выше.
Каким сотрудникам легче перейти на удаленку
В России дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, чем те, кто работает из офиса. «Премия» за удаленку доходит до 25−35% — такие расчеты приводятся в статье Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинчинко из НИУ ВШЭ. При этом для мужчин она оказывается примерно в полтора раза больше, чем для женщин. Также чем выше образование и квалификация работников, тем сильнее их склонность к дистанционной занятости.
Как следует из опроса ВЦИОМ, 13% россиян работают преимущественно удаленно. Еще 12% — в гибридном режиме. При этом, по данным hh.ru, в январе — сентябре 2025 года работодатели разместили 745 тыс. дистанционных вакансий. Это на 17% больше, чем в 2024-м.
Самые высокие зарплаты на удаленке предлагают специалистам в IT, аналитике и консалтинге. Дата-сайентист и DevOps-инженер (занимаются запуском новых функций сервиса) возглавили список с медианными доходами 251,4 и 250,9 тыс. рублей соответственно. Далее, по данным данным hh.ru, идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.), сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.).
Медианный доход — это уровень, при котором у половины работников доход ниже, а у второй половины выше. То есть это именно середина, а не среднее арифметическое.
Из-за популярности гибкого графика, дистанционной и проектной работы в России также сократилась средняя длина рабочего дня. По данным Росстата, это произошло впервые за три года. В январе — марте 2025-го она составила 7 часов 32 минуты, на четыре минуты меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
В 2026 году 50−60% российских компаний перейдут на удаленную работу, предоставив сотрудникам возможность не посещать офис, прогнозировала ранее председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.
Согласно Трудовому кодексу, дистанционный характер работы — это не основание для увеличения или снижения зарплаты, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. При этом компания обязана обеспечивать сотрудника, который не трудится в офисе, всем необходимым для работы, напомнили в ведомстве. Если же он решил использовать собственную или арендованную технику, то тогда у него есть право на получение компенсации, заключили в Минтруде.
В структуре занятых дистанционно — преимущественно высококвалифицированные работники: разработчики, аналитики, тестировщики программного обеспечения и другие, отметил и.о. генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Этим может объясняться разница в зарплатах, сказал он.
Почему дистанционные работники в РФ зарабатывают больше
С развитием удаленки работодатель получает доступ к более широкому пулу талантов и готов платить за нужного специалиста независимо от его геолокации, пояснила руководитель Ventra Executive Search Ольга Копылова.
— Еще один фактор — повышение продуктивности и результативности. Сотрудники не тратят время на дорогу, не стоят в пробках, не отвлекаются в офисе на перекуры. В связи с этим они могут работать более эффективно. Это влияет на конкретные измеримые результаты. Высокая продуктивность вознаграждается дополнительными выплатами (например, бонусами), — отметила она.
Некоторые компании закладывают издержки на электричество, отопление, интернет, организацию рабочего места (стол, кресло, техника), которые несут сотрудники, работая дома, в зарплату или добавляют компенсацию, отметила Ольга Копылова.
Удаленка для компании экономит расходы, так как не нужно предоставлять рабочее место сотруднику, согласилась директор по управлению персоналом «Т1 Иннотех» Вероника Еликова. Освободившиеся средства могут быть направлены на повышение зарплат.
— Кандидаты, способные эффективно работать дистанционно и достигать KPI, часто становятся более ценными для компаний. Наиболее ярко эта тенденция проявляется среди специалистов в области маркетинга и PR, — сказала генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева.
Согласно данным агентства Prnews.io, 65% PR-специалистов, перешедших на фриланс или удаленку, в том числе в международные компании, отметили рост своего дохода не менее чем на 20−30%.
В целом рост заработка при переходе на дистант характерен в первую очередь для высококвалифицированных специалистов в таких сферах, как IT, маркетинг, финансы, консалтинг, HR, дизайн и продажи, добавила Ольга Копылова из Ventra Executive Search.
Даже с учетом частичного возвращения к офисной работе сохраняется четкое понимание: конкуренция за лучших специалистов невозможна без удаленки, считает Инна Алексеева. Дистанционная занятость, по словам эксперта, перешла из разряда временной меры в категорию преимущества. Сегодня она представляет собой важный стратегический актив.
Кроме того, у людей появляется дополнительное время, что позволяет сотруднику выполнять работу по совместительству у нескольких работодателей, сказала директор по персоналу «НПФ Газфонд пенсионные накопления» Дина Сафиуллина. Это не прямой способ получения повышенной оплаты за дистанционный труд, но возможность поднять совокупный заработок благодаря удаленному режиму работы, пояснила она.