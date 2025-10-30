Одни из дома: перевод на удаленку способствует росту зарплат на треть

«Премия» за дистанционную занятость в России доходит до 25−35%, отмечается в расчетах ВШЭ (есть у «Известий»). Рост зарплат на удаленке эксперты объясняют тем, что увеличивается производительность, сокращаются траты компаний на офис и оборудование (эти деньги направляются на повышение выплат), а также тем, что переводят на этот режим, как правило, самых ценных сотрудников. Такая ситуация наиболее характерна для маркетинга, PR и IT, отмечают эксперты. При этом для мужчин «премия» за удаленку в полтора раза выше.