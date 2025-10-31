Одна на двоих: Минфин меняет правила на рынке семейной ипотеки

До сих пор действующая модель семейной ипотеки позволяла использовать льготные ставки с обеих сторон на мужа и жену. В реальности это открывало возможность приобрести не одну, а две квартиры по сниженной ставке, и чаще всего в новостройках. Официально такая практика не противоречила условиям программы, ведь формально каждый из супругов являлся самостоятельным заемщиком. Однако с точки зрения бюджета и контроля за расходами на субсидирование процентных ставок, схема стала неэффективной. В итоге Минфин решил поставить точку в этой истории, и уже с 1 февраля 2026 года оформить два льготных кредита в одной семье будет невозможно.