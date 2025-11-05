Одна из крупнейших в мире «баз» мошенников оказалась фирмой в Камбодже

Об этом пишет Independent.
В середине октября 2025 года прокуратура США предъявила предпринимателю обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Как следует из обвинительного заключения, жертвами злоумышленников под эгидой Prince Holding Group стали 250 человек на территории США. В рамках расследования американские власти изъяли биткоинов более чем на $14 млрд.
Одновременно власти Великобритании объявили об аресте в Северном Лондоне особняка стоимостью $15,6 млн и офисного здания за $130 млн. Правительства США и Великобритании также ввели совместные санкции против Чжи и его компании.
Затем к расследованию присоединился Сингапур. Местные силовики арестовали финансовые активы Чэня на $114 млн, а также несколько яхт с коллекцией дорогостоящего алкоголя.
Четвертого ноября тайваньская прокуратура задержала по делу Чэня 25 подозреваемых и конфисковала у камбоджийского бизнесмена активы на сумму $150 млн.
В тот же день полиция Гонконга объявила об изъятии активов Чэня Чжи в виде наличных и акций еще на $353 млн.
Prince Holding Group — камбоджийский конгломерат со штаб-квартирой в Пномпене и с дочерними компаниями в десятках стран. У холдинга интересы в разных сферах — недвижимость, финансы, авиация, туризм, логистика, высокие технологии и пищевая промышленность. На сайте компании указано, что она является одним из крупнейших конгломератов Камбоджи.
38-летний Чэнь Чжи, помимо камбоджийского паспорта, имеет гражданство Китая, где он родился.
Как выяснило Associated Press, Чэнь все еще остается на свободе. В случае признания его виновным в США ему грозит до 40 лет тюрьмы. Prince Holding Group ранее опровергала свою причастность к мошенническим операциям и публично не отреагировала на последние обвинения.
В МВД Камбоджи заявили, что готовы сотрудничать со следователями других государств при наличии официального запроса, подтвержденного доказательствами.