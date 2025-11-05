Одна из крупнейших в мире «баз» мошенников оказалась фирмой в Камбодже

В середине октября 2025 года прокуратура США предъявила предпринимателю обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Как следует из обвинительного заключения, жертвами злоумышленников под эгидой Prince Holding Group стали 250 человек на территории США. В рамках расследования американские власти изъяли биткоинов более чем на $14 млрд.