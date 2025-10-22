Один за всех: как «Мультибанк» изменит рынок банковских услуг

В основе новой технологии лежит идея, что клиенту не нужно держать десяток приложений, чтобы понимать, где и сколько у него средств. Все можно объединить в одном интерфейсе, где корпоративные клиенты получают возможность видеть актуальные остатки и движение средств по счетам сразу в обоих банках. Для бизнеса это означает прозрачность и мгновенную консолидацию финансов, а для банков — шаг в сторону новой модели Open Banking, основанной на безопасном обмене данными с согласия клиента.
Сегодня у среднестатистического россиянина от трех до пяти банковских приложений. У активных пользователей — до десяти. В этих условиях реальной лояльности к конкретному бренду почти не осталось. Клиент голосует не за логотип, а за выгоду и удобство, и «мультибанк» способен превратить это поведение из скрытого в прозрачное и формализованное. В идеале «Мультибанк» способен избавить клиентов от этого цифрового шума, создав единый центр управления финансами. Пока речь идет о крупных корпоративных клиентах, но потенциал масштабирования для физлиц очевиден.
Ключ к будущему
В мире мультибанка привычное понятие «свой» банк потеряет решающее значение. Представьте: вы открываете одно приложение и видите все свои счета (зарплатный, кредитный, накопительный, инвестиционный) в разных банках, но в одном окне. Можно оплатить коммуналку, перевести деньги, сравнить ставки по вкладам, оформить кредит или перевести средства между своими счетами без комиссии. Клиент видит условия всех банков сразу и выбирает лучшее. Лояльность будет измеряться не привычкой, а выгодой. Если у конкретного банка ухудшились условия, клиент может легко переключиться на конкурента, не покидая привычного приложения.
Это создает совершенно новую логику клиентского поведения. Финансовые решения станут более рациональными: люди будут сравнивать условия, как сейчас сравнивают цены на маркетплейсах. Банки, в свою очередь, будут вынуждены бороться за внимание клиента не только рекламой, но и реальной выгодой — прозрачными ставками, гибкими предложениями, программами лояльности.
Однако внедрение такой системы потребует серьезных инвестиций. Банкам придется усиливать IT-инфраструктуру, совершенствовать системы информационной безопасности и выстраивать новые протоколы взаимодействия. Для многих игроков рынка это будет серьезным вызовом — ведь единая экосистема подразумевает и более прозрачную конкуренцию за клиента.
У многих из нас очень активный ритм жизни, не всегда находится время, чтобы его потратить на детальное изучение условий и промоакций разных банков. Поэтому, находясь в разных приложениях, мы можем не обратить внимание на какие-то условия, например, «под звездочкой» и оформить вклад или получить кредит в том банке, где уже получали аналогичные продукты. Совсем по-другому для клиента будет выглядеть выбор продукта в «мультибанке», где представление условий по продуктам, вероятнее всего, будет иметь единую логику и структуру.
Риски и барьеры
Несмотря на очевидные преимущества, путь к универсальному мультибанку не будет простым. Во-первых, передача и обновление данных между банками — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру. Во-вторых, необходимы единые стандарты безопасности и согласования форматов данных. Любая ошибка или утечка может подорвать доверие пользователей и отбросить рынок назад.
Кроме того, не все банки готовы делиться клиентскими данными, даже при согласии клиента. Для некоторых игроков информация о клиентах — ключевой актив, и они не спешат делать ее частью открытой экосистемы. Поэтому пока единое окно для всех счетов во всех банках остается скорее стратегической целью, чем реалией ближайших месяцев.
«Кто-то не будет видеть в этом пользы лично для себя, поэтому будет жить по привычным правилам и пользоваться несколькими банковскими приложениями. Против этого инструмента могут быть и те клиенты, кто привык получать адресные предложения с индивидуальными условиями от разных кредитных организаций (например, предложения по вкладам или по кредитам). Такие люди, вероятно, и дальше продолжат самостоятельно делать выбор в пользу банков, предлагающих наиболее оптимальные условия», — продолжает эксперт Ольга Горюкова.
Однако, когда проект масштабируется на физлиц, спрос увеличится в разы. Особенно среди тех, кто ценит время и комфорт. Мультибанк способен не только упростить жизнь, но и изменить культуру финансового поведения. Клиенты станут активнее анализировать свои траты, сравнивать условия и выбирать лучшее — а банки, в свою очередь, получат стимул развивать сервис, инновации и клиентоориентированность.
Перспективы
Несмотря на вызовы, тренд очевиден. Мультибанкинг может стать стратегическим направлением для развития банковского рынка на ближайшие годы, а инициатива ВТБ и Альфа-Банка — катализатором для всей отрасли. Когда к проекту подключатся другие системно значимые игроки (Сбер, Газпромбанк, Райффайзен, Тинькофф) новый сервис из опции превратится в обязательную опцию по обслуживанию клиентов, а рынок будет уже не про «банковские приложения», а про «финансовые интерфейсы». Роль банка сведется к поставщику продуктов, где интерфейс станет новой ареной конкуренции.
Мультибанкинг в РФ пока в стадии пилотного проекта, но единое окно для всех счетов станет возможным, когда к проекту подключатся все российские банки. Поведение клиентов банков изменится, так как в любой момент, если у банка условия обслуживания, доступа к продуктам, стали хуже, клиент легко может уйти в другой банк, который предложит процентную ставку повыше.
Пилот ВТБ и Альфа-Банка — сигнал всей индустрии: эпоха закрытых экосистем заканчивается. На смену приходит время открытых финансов, где клиент становится центром, а банк — его сервисом. И если сегодня «единое окно» для всех счетов кажется мечтой, то завтра оно может стать обязательным стандартом.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».