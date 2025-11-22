Эксперт научила, как поставить реалистичные финансовые цели на новый год

Она порекомендовала начинать с конкретных сумм и понятной формулы. Оптимальным стартом является откладывание 10% от ежемесячного дохода. Например, при зарплате 80 тысяч рублей это составит 8 тысяч рублей в месяц, а за год — почти 100 тысяч рублей, что может стать весомой финансовой подушкой или первым взносом на крупную цель. Важно не пытаться откладывать по остаточному принципу, а сделать сбережения регулярной привычкой, подобно оплате коммунальных услуг.