Эксперт научила, как поставить реалистичные финансовые цели на новый год

Финансы являются одним из ключевых аспектов, поддающихся объективному анализу и планированию новых ориентиров. Начинать подобное финансовое планирование рекомендуется уже в ноябре.
«Главный плюс раннего планирования — контроль. Когда вы формулируете цели заблаговременно, появляется время оценить реальные возможности и продумать стратегию. Например, если вы хотите отправиться в отпуск летом или сделать крупную покупку к весне, создавать накопления стоит уже зимой», — отметила Самойлова.
По ее словам, финансовые решения требуют своего темпа, поскольку накопления формируются постепенно, а привычки — еще медленнее. Именно поэтому заранее поставленные цели дают не только денежный результат, но и психологический комфорт — ощущение контроля над процессом вместо реакции на обстоятельства. При этом финансовое планирование не должно быть сложным; достаточно придерживаться нескольких простых принципов и выработать привычку им следовать.
Она порекомендовала начинать с конкретных сумм и понятной формулы. Оптимальным стартом является откладывание 10% от ежемесячного дохода. Например, при зарплате 80 тысяч рублей это составит 8 тысяч рублей в месяц, а за год — почти 100 тысяч рублей, что может стать весомой финансовой подушкой или первым взносом на крупную цель. Важно не пытаться откладывать по остаточному принципу, а сделать сбережения регулярной привычкой, подобно оплате коммунальных услуг.
Кроме того, она считает, что стоит привязывать цели к конкретным срокам, а не к абстрактным обещаниям. Если фраза «в следующем году начну копить» не мотивирует, то конкретные формулировки вроде «к июлю накопить 50 тысяч рублей на отпуск» задают четкий ориентир. Зная срок, можно рассчитать ежемесячную сумму и отслеживать прогресс, превращая таким образом мечту в план.
Аналитик отметила, что финансовые цели должны отражать личные приоритеты, а не чужие ожидания. Необязательно копить на машину или инвестиции, если сейчас важнее образование, здоровье или отдых. Деньги должны работать на собственные ценности, а не на модные тренды. При этом нормально, если жизненные ориентиры со временем меняются. Для поддержания контроля над процессом полезно регулярно, примерно раз в месяц, подводить финансовые итоги.
«Пересмотреть траты, отметить удачные решения, скорректировать план. Такой небольшой финансовый ритуал помогает не потерять фокус и увидеть, что даже маленькие шаги дают ощутимый результат», — подытожила Самойлова.
