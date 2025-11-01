Самый дорогой отдых в октябре обошелся россиянам более чем в 2 млн рублей

Кроме того, в топ попали поездки в Эсто-Садок и Геленджик. Каникулы в поселке в горах недалеко от Сочи продлились восемь дней; семья из четырех человек (включая одного ребенка) выбрала пятизвездочный отель с завтраками за 306 200 рублей. А в Геленджике клиенты OneTwoTrip потратили на трехдневный отдых в четырехзвездочном отеле с завтраками 225 000 рублей.