Общепиту улучшили условия освобождения от уплаты НДС

Освобождение от налога — большое преимущество для сферы общепита, которое затронет не только бизнес, но и клиентов, считает Жукова. «Цена на продукцию в столовых, ресторанах и кафе может остаться на уровне, который позволит более доступно продавать свою продукцию. Клиенты общепита выиграют, несомненно, тоже, потому что, как правило, всегда налог НДС перекладывается у нас на конечного потребителя, то есть посетителей», — отметила она.