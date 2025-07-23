Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборот «Теремка» вырос в I полугодии на 22,2%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Оборот сети ресторанов «Теремок» в первой половине 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,1 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«“Теремок” подвел итоги первого полугодия 2025 года. Оборот сети ресторанов составил 12,1 млрд руб., что на 22,2% больше, чем за тот же период 2024 года (9,9 млрд руб.)», — говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев текущего года «Теремок» открыл семь новых ресторанов — пять в Москве и два в Санкт-Петербурге. До конца года в этих городах откроется еще восемь новых точек, рассказали в компании.

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров отметил, что по итогам полугодия наибольший прирост показали заведения в стрит-ретейле и в крупнейших торговых центрах.

Сеть ресторанов «Теремок» в 1998 году основал предприниматель Михаил Гончаров. На сегодняшний день работают 358 ресторанов сети в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Ежегодно заведения компании принимают более 32 млн гостей. Оборот сети за 2024 год составил 21,3 млрд руб., увеличившись на 27% по сравнению с годом ранее.