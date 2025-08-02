Обменный ресурс: как россияне относятся к покупке валюты

Прежде всего речь идет о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и снижении ключевой ставки до 18%. Такое решение было принято ЦБ РФ на последнем заседании в пятницу, 25 июля. За этим последовало некоторое ослабление национальной валюты, но оно не было столь значительным. И если бы этот фактор оставался единственным, то можно было бы смело говорить, что курс рубля по отношению к доллару к концу года может достигнуть 90 рублей, но не выше этого.