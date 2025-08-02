Обменный ресурс: как россияне относятся к покупке валюты

Больше половины россиян (66%), согласно опросу, готовы приобрести иностранную валюту при падении курса. Вместе с тем только 9% опрошенных обязательно приобретут валюту, если встретят выгодный курс. Как будет меняться курс рубля до конца года и стоит ли ожидать увеличения объема закупок валюты россиянами — в материале «Известий».
Факторы влияния
В ближайшие недели ожидается повышенная волатильность, что может привести к колебаниям в диапазоне 79−85 рублей за доллар, с возможными кратковременными скачками до 86−89 рублей, заявил, в свою очередь, «Известиям» Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Если не будет обострения внешнеполитических сценариев и не будет новых санкций, есть вероятность, что курс останется в диапазоне 79−85 рублей. Однако любые негативные события или заявления из США могут спровоцировать рост до 86−87 рублей.
Продажа валютной выручки экспортерами и относительно высокая ключевая ставка ЦБ в 18%, по его мнению, будут сдерживать резкий рост курса доллара выше 89 рублей. В конце года возможен курс доллара в коридоре 87−95 рублей за доллар.
Рубль может опуститься к концу года до 88−92 рублей за доллар, сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. Основные факторы, оказывающие давление на российскую валюту сегодня, — увеличение импорта, снижение доходов от экспорта из-за уже введенных санкций и невысоких цен на энергоносители, цикл снижения ключевой ставки Банком России и угроза дополнительных экономических ограничений, создающих трудности для экспорта российской нефти.
Прогнозировать курс доллара до конца 2025 года сегодня достаточно сложно, поскольку в течение последних пяти дней произошло два значимых события, которые оказывают прямое влияние на курс рубля по отношению к доллару, заметила в беседе с «Известиями» Эвелина Гомонко, доцент экономического факультета РУДН.
Прежде всего речь идет о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и снижении ключевой ставки до 18%. Такое решение было принято ЦБ РФ на последнем заседании в пятницу, 25 июля. За этим последовало некоторое ослабление национальной валюты, но оно не было столь значительным. И если бы этот фактор оставался единственным, то можно было бы смело говорить, что курс рубля по отношению к доллару к концу года может достигнуть 90 рублей, но не выше этого.
— Второе событие — сокращение ультиматума до 10−12 дней, объявленного Трампом. И в текущей динамике геополитические условия оказали уже более заметное влияние на динамику курса рубля по отношению к доллару. На 30 июля курс рубля по отношению к доллару США, установленный ЦБ РФ, составил 82,2197 рубля. Это выше значения курса днем ранее на 2,64 рубля, — обратила внимание эксперт.
Поэтому многое, по ее словам, будет зависеть от того, какой объем санкций последует в отношении России и последует ли вообще. И поскольку уже понятно, что он будет направлен на основных торговых партнеров (Индия, Китай), то какая реакция будет в ответ на эти санкции со стороны основных торговых партнеров России. Если экспорт нефти все-таки сократится, то, вероятнее всего, курс рубля ослабнет на фоне роста спроса на иностранную валюту.
Закупки валюты
Россияне в текущих условиях склонны хранить сбережения в «кубышке», ведь инвестиции в валюту не показывают в последние годы результативности, сказал «Известиям» Владимир Прохоров, член генсовета «Деловой России». Однако приток иностранных граждан в страну позволяет прогнозировать увеличение закупок валюты в ближайший год.
— При этом у населения нашей страны, согласно статистике, сбалансированная стратегия инвестирования. Опираясь на соцопросы, люди склонны закупать иностранные активы, таким образом дифференцируется экономика частной бухгалтерии каждого гражданина. Курс рубля в отношении иностранной валюты будет коррелироваться согласно изменению санкционной или торговой мировой политики, — полагает он.
Приоритетной целью покупки валюты россиянами являются путешествия, пик которых приходится на период летних отпусков, но он уже позади, подчеркнула Эвелина Гомонко. Возможно увеличение спроса на валюту в декабре, опять же в связи с новогодними праздниками и зимними каникулами. Но этот период уже сопровождается не только повышением спроса на валюту, но и ростом ее продаж.
— Валюта также активно используется россиянами в качестве средства сбережения и защиты от инфляции. И вот в рамках данного направления можно будет наблюдать рост спроса на валюту для сохранения и сбережения денежных средств. Логично, что за снижением ключевой ставки банки пересмотрели ставки по вкладам, — уточнила Эвелина Гомонко.
Период действия вкладов по высоким ставкам постепенно будет подходить к концу, и владельцы вкладов будут рассматривать варианты, более выгодные для сохранения и сбережения денежных средств, уверена эксперт. И такой альтернативой банковским вкладам могут стать вложения в валюту.
Не стоит ожидать существенного роста покупок валюты физлицами, считает Владимир Еремкин. С одной стороны, рубли приносят большую доходность, так как ставки по вкладам еще довольно высоки. С другой стороны, валюта несильно привлекательна: хранить большие суммы наличных невыгодно, покупка валюты ограничена (реальный обменный курс может заметно отличаться от курса ЦБ, банки предлагают старые банкноты, которые потом затруднительно обменять) и отсутствие ясных целей для масштабной покупки валюты (зарубежный туризм едва ли растет динамично; открывать валютные счета в России не имеет большого смысла).
— Можно предположить, что интерес к валютным закупкам будет умеренным. Большинство готовы покупать валюту только при падении курса, что может указывать на осторожный подход к инвестициям в иностранную валюту, — согласился Петр Щербаченко.
В условиях неопределенности многие россияне могут предпочесть сохранять свои сбережения в рублях, в том числе на рублевых депозитах, которые остаются популярными, считает эксперт. Это также связано с высокой ключевой ставкой и возможностью получения большего дохода от вкладов. Например, разместив деньги на вкладе в рублях, возможно будет получить доход по ставке 14−16%, а по депозиту в долларах — от 0,5 до 1,5% максимально.
— В целом курс рубля будет зависеть от сочетания внутренних и внешних факторов. Россияне сохранят осторожность в отношении покупок валюты, что может ограничить рост спроса на иностранную валюту даже при колебаниях курса. В большинстве своем интерес к доллару проявляют люди, планирующие свои путешествия за границу, а также ведущие бизнес с иностранными партнерами, — уверен Петр Щербаченко.
«Известия» направили запрос в ЦБ, но на момент публикации ответ получен не был.