Обменный фронт: замороженные активы готовят к передаче

В пресс-службе БКС отметили, что компания рассматривает все возможные варианты, нацеленные на разблокировку иностранных активов своих клиентов или обмен на российские ценные бумаги. В ВТБ заявили о том, что никаких переговоров об обмене иностранных ценных бумаг, а также рассылку материалов не делали. «От клиентов мы знаем, что небольшие несанкционные компании обращаются к ним с предложениями о реализации неких сделок», — отметили в банке. В банке считают, что для реализации подобных обменов на данном этапе пока больше сложностей, при этом они приветствуют любые попытки помочь инвесторам, попавшим в такую ситуацию из-за санкций на российскую финансовую инфраструктуру. В «КИТ Финансе» не ответили на запрос «Ъ». Как отмечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, при всей адресности без участия брокеров не обойдется — они будут в соответствии с утвержденным для таких сделок порядком согласовывать их параметры, после утверждения и согласования будут заключаться сделки. В Банке России заявили, что к ним «не поступали от участников рынка предложения по обмену заблокированными активами».