Обман без зазрения: ущерб от фейковых сервисных центров оценивается в миллиарды рублей

— У меня был случай с телевизором Sony Bravia. Само устройство 2018 года, ему требовался ремонт из-за проблем с экраном. Я обратилась в СЦ, который нашла с помощью Google. По телефону пообещали приехать и забрать вечером того же дня. Но на вопрос о том, где находится СЦ, сотрудник отказался отвечать. Из-за странного поведения стала наводить справки, и выяснилось, что такой компании в реальности нет, как и в реестре ЕГРЮЛ. Сервис оказался фейковым, — рассказала «Известиям» жительница Тольятти Александра.