Обман без зазрения: ущерб от фейковых сервисных центров оценивается в миллиарды рублей

В России участились случаи мошенничества со стороны фейковых сервисных центров. По оценкам экспертов, совокупный ущерб от их действий исчисляется несколькими миллиардами рублей. Такие СЦ маскируются под ушедшие бренды, например Apple или Sony, предлагают людям забрать их дорогостоящую технику, а после якобы диагностики навязывают ее ремонт по завышенным ценам. В итоге пользователи либо переплачивают, либо остаются вообще без гаджетов. По данным специалистов по кибербезопасности, ущерб от этой схемы вырос почти на 20% по сравнению с 2024-м. В некоторых таких СЦ есть специальные обучающие курсы по подготовке мошенников. Подробнее — в материале «Известий».
Ущерб от фейковых сервисных центров
Количество случаев мошенничества со стороны фейковых сервисных центров в России заметно увеличилось. Эксперты оценивают ущерб от подобных схем в несколько миллиардов рублей. Так, по оценке основателя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова, за январь — июль 2025 года этот показатель вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и достиг порядка 7 млрд.
— У одной из крупных группировок (DMG) ежедневный оборот свыше 200 тыс. рублей, то есть порядка 6−7 млн в месяц. При наличии нескольких десятков таких групп совокупный оборот достигает сотен миллионов. Учитывая и многочисленные мелкие мошеннические группы, оценочный ущерб составляет порядка 7 млрд рублей, — дополнил эксперт.
Масштаб проблемы подтверждает ИТ-эксперт, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
— Проблема фейковых компаний, осуществляющих услуги в РФ под видом официальных и легальных контрагентов, значительно шире, чем известно общественности. Если считать различные вымогательства, завуалированные и скрытые специальные условия в договорах-офертах, то по факту получается, что урон от таких действий идет на миллиарды рублей. Фактически этот рынок куда крупнее, чем известно правоохранительным органам, так как львиная доля потерпевших никуда и никогда не обращается, не жалуется. Максимум — негативные отзывы на сайтах и в соцсетях, — уточнил он.
Количество мошеннических инцидентов вокруг подставных сервисных центров росло с 2022-го примерно на 25% ежегодно, за первое полугодие 2025-го показатель увеличился примерно на 15−17%, урон от них исчисляется сотнями миллионов рублей, рассказал «Известиям» директор Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.
«Известия» направили запрос в МВД.
Как обманывают фейковые сервисы
С сервисными центрами связаны различные мошеннические схемы, в том числе завышенная стоимость ремонта и вымогательство.
Процесс часто начинается с того, что пользователь оставляет заявку на сайте. Ему перезванивают и предлагают забрать испорченную технику (компьютеры, смартфоны, телевизоры). Представители этих центров уверяют, что работают официально и по договоренности с ушедшими из РФ компаниями, такими как Apple или Sony.
— Мошенники часто прикрываются именами известных технологических компаний, чьи услуги все еще популярны, несмотря на официальное отсутствие в РФ. Некоторые из СЦ пользуются рекламными опросниками, чтобы собирать личные данные людей. Эта информация может попасть и в третьи руки, — пояснил Игорь Бедеров.
Вначале представители фейковых СЦ обещают быстрый ремонт (например, за один день) и сообщают о наличии всех необходимых запчастей на складе. После приема техники выясняется, что нужные детали «пропали» и сроки ремонта затягиваются. Клиенту предлагают ускорить процесс за отдельные деньги («за выкуп»). В случае отказа от ремонта после оглашения цены клиент рискует столкнуться с вымогательством — представители СЦ могут потребовать оплату за «диагностику» или начать угрожать, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Кроме того, мошенники создают сайты, имитирующие официальные СЦ популярных брендов. Они привлекают клиентов выгодными предложениями и высокими позициями в поисковой выдаче. По его словам, они могут выслать курьера, который поможет подписать договор, заберет технику и отвезет ее в мастерскую. При этом реального сервисного центра по указанному адресу не существует. В итоге клиенты в любом случае проигрывают — они теряют или свою технику, или деньги.
— Такие договоры, как в случае с мошенническими СЦ, имеют признаки кабальности. Во время передачи оборудования на ремонт, в случае его поломки ответственность будет нести не мастер, а заказчик, — уточнила юрист Екатерина Краснова.
В первую очередь необходимо обращать внимание на большое количество негативных отзывов или их полное отсутствие.
— Насторожить должен сервис с чрезмерно широким профилем работы, который берется за всё подряд, не имея четкой специализации — особенно если это небольшая частная мастерская, а не крупная сеть. Финансовые и юридические риски в таких случаях связаны с отказом от оформления официального договора и составления подробной описи принимаемой техники, — добавил Сергей Кузьменко.
По его словам, сейчас многие ранее официальные сервисы перешли в разряд «серых». Зачастую в них используют комплектующие более низкого качества, что связано как с объективными сложностями логистики, так и с невозможностью найти нужную оригинальную деталь.
Как работают фейковые сервисные центры
В распоряжении «Известий» есть видеокурс с несколькими так называемыми преподавателями для подобных СЦ. Каждый из них отвечает за свою область. Первый — рассказывает о том, как обманывать клиента, навязывая ему дополнительные услуги и необязательные расходы. Например, как придумывать информацию о том, что в поломке устройства виновата более дорогостоящая деталь и стоимость ремонта будет значительно выше.
Второй инструктор дает советы по опрятному внешнему виду курьера. Тот обязан возить с собой ноутбук и флешку, а также набор дисков с операционной системой Windows (как правило, нелицензионных). При этом он должен приобретать все расходники за свой счет, работодатель даже предлагает для этого аванс, и создавать иллюзию эффективного работника, готового на месте решить часть вопросов. Например, обновить антивирус или переустановить операционную систему на более новую версию на других устройствах пользователя.
Согласно роликам, у мошенников есть арсенал методов введения клиента в заблуждение.
Обычно они по телефону предлагают передать курьеру неисправное устройство. Если же человек хочет отдать технику самостоятельно, ему, как правило, отказывают, ссылаясь на меры безопасности или другие надуманные причины. Причина в том, что при посещении офиса пользователь увидит отсутствие базовых признаков полноценной компании: полуподвальное помещение, отсутствие вывески, дешевый интерьер и персонал, который не умеет работать с реальными клиентами.
Самое важное, чтобы заявка была отправлена в работу и курьер привез устройство, рассказал «Известиям» бывший сотрудник такого СЦ. За выполнение второстепенных услуг за дополнительные деньги руководство СЦ зачастую обещает выплатить процент.
— Эта схема не нова, еще в 2021 году произошел скандал: тогда в реестре было свыше 2 тыс. сайтов по ремонту техники, часть из них во время проверок оказалась фейковой. Такой вид обмана существует до сих пор. Теперь мошенники закрывают одно юрлицо, открывают другое и продолжают работать. В 100% случаев происходит оформление в адресах массовой регистрации, и везде это делается на номинальные данные, — пояснил собеседник редакции.
Как защититься от недобросовестных сервисных центров
«Известия» выяснили, что в такую ситуацию недавно попал житель Москвы по имени Владимир. У потребителя сломался ноутбук HP. В Сети он нашел «официальный» сервис, представитель которого приехал и забрал компьютер. Позже этот СЦ отказался возвращать устройство, требуя ежедневную оплату за хранение. При этом цену ремонта до диагностики не сообщали, а впоследствии добавились дополнительные статьи расхода.
— У меня был случай с телевизором Sony Bravia. Само устройство 2018 года, ему требовался ремонт из-за проблем с экраном. Я обратилась в СЦ, который нашла с помощью Google. По телефону пообещали приехать и забрать вечером того же дня. Но на вопрос о том, где находится СЦ, сотрудник отказался отвечать. Из-за странного поведения стала наводить справки, и выяснилось, что такой компании в реальности нет, как и в реестре ЕГРЮЛ. Сервис оказался фейковым, — рассказала «Известиям» жительница Тольятти Александра.
По данным на октябрь 2025 года, подтвержденная информация о наличии на территории России официальных сервисных центров, уполномоченных компанией Sony и использующих оригинальные запчасти, отсутствует, пояснил IT-эксперт Иван Калмыков.
Обманутый потребитель анонимно рассказал «Известиям» об одном из таких сервисных центров в ТЦ «Таганка». Он примечателен тем, что принимает на ремонт широкий спектр устройств — от смартфонов до садовой техники. Однако работа его организована не самым лучшим образом: клиентам выдают чек, но не составляют детальную опись оборудования. В ряде случаев технику держали длительное время, а затем возвращали владельцу, при этом внутренний осмотр показывал, что устройство даже не разбиралось.
Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Валерия Беседина напомнила, что злоумышленники часто прикрываются известными брендами. Популярность таких схем объясняется тем, что люди доверяют знакомым организациям, а мошенникам не нужно придумывать историю. Также крупные марки имеют широкую аудиторию, из-за чего число потенциальных жертв возрастает.
— Подобные случаи носят массовый характер. Наиболее часто под удар попадают марки, которые либо ушли, либо их продукция пользуется популярностью у населения. Помимо упомянутых Sony, Apple и LG, мошенники создают фиктивные сервисные центры и сайты-клоны, маскирующиеся под официальных партнеров таких компаний, как Samsung, Nintendo, Dyson и другие, — добавил эксперт по информационной безопасности, член правления РОЦИТ Андрей Ярных.
Часто такие обращения базируются на утечках данных пользователей того или иного бренда. Ключевой индикатор мошенничества — это торопливость (срочная акция, только сейчас) и требование какой-либо предоплаты под любым предлогом. В ситуации с якобы возвращением компаний это может быть также «взнос для постановки в очередь на запчасти» или «оплата таможенных сборов», отметил специалист.
Мошенники активно пользуются тем, что большинство моделей ноутбуков, компьютеров и смартфонов завозят параллельным импортом. Одна из распространенных уловок — наименования «официальный сервисный центр» или «авторизованный сервисный центр», пояснил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Как уточнил эксперт по корпоративному управлению, сделкам слияний и поглощений Иван Скавыш, если создается иллюзия того, что сервисный центр действует официально, то это введение в заблуждение.
По закону исполнитель сам вправе устанавливать цены на свои услуги, в том числе на ремонт техники. Главное — чтобы он заранее и понятно сообщил клиенту всю нужную информацию: какие услуги будут оказаны, на каких условиях и сколько это стоит. Это должно быть указано в письменном договоре, который подписывают обе стороны, пояснил юрист Павел Александров со ссылкой на закон «О защите прав потребителей».
По его словам, если такую информацию не предоставили сразу, клиент может отказаться от исполнения договора и потребовать вернуть деньги и возместить убытки. Но если документ подписан и цена в нем указана, потребитель обязан оплатить услугу. При этом он может отказаться от договора в любой момент, но должен компенсировать исполнителю уже понесенные фактические расходы. Поэтому если клиент передумал, то ему лучше сообщить об этом как можно раньше, резюмировал эксперт.