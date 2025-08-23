Облигации в кино времен СССР

Всего в 1927 году проводилось три государственных займа: помимо крестьянского, был еще шести- и десятипроцентный. Ажиотаж вокруг них был нешуточный, хотя по-настоящему крупные выигрыши получали редко. Например, по десятипроцентному займу самый крупный денежный приз в 100 тыс. рублей не достался никому. По 50 тыс. рублей получили всего 30 человек на весь СССР, по 25 тыс. рублей — 54 человека, по 10 тыс. рублей — 114 человек, по 5 тыс. рублей — 234 человека.