ОАЭ стали лидером по российским активам за рубежом

Такие данные глава ведомства представил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«И у нас лидер вырвался — Объединенные Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах», — сказал он.
Ранее 21 ноября президент поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что от слаженной работы ФНС РФ во многом зависит качество жизни людей, рост предпринимательской активности и в целом укрепление экономического потенциала государства.
«B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. Подчеркну, от вашей четкой, слаженной работы во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей. И в целом укрепление социально-экономического потенциала страны», — отмечалось в послании главы государства.
