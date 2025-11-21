Ричмонд
ОАЭ стали лидером по российским активам за рубежом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали лидерами по активам российских компаний за рубежом, заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Mohamed Ziyan/CC0

Такие данные глава ведомства представил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«И у нас лидер вырвался — Объединенные Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах», — сказал он.

Ранее 21 ноября президент поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что от слаженной работы ФНС РФ во многом зависит качество жизни людей, рост предпринимательской активности и в целом укрепление экономического потенциала государства.

«B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. Подчеркну, от вашей четкой, слаженной работы во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей. И в целом укрепление социально-экономического потенциала страны», — отмечалось в послании главы государства.

