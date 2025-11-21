ОАЭ стали лидером по российским активам за рубежом

«B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. Подчеркну, от вашей четкой, слаженной работы во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей. И в целом укрепление социально-экономического потенциала страны», — отмечалось в послании главы государства.