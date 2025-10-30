Ричмонд
NYT: Трамп проиграл торговую войну Китаю еще до встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп потерпел поражение в торговом противостоянии с Китаем еще до начала переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение приведено в редакционной статье издания The New York Times.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Самые важные двусторонние отношения в современном мире — это отношения между Соединенными Штатами и Китаем, и Трамп в них наделал ошибок», — отмечают авторы статьи. По оценке The New York Times, запуск президентом США торговой войны создал ситуацию, в которой Вашингтон, вероятно, не сможет одержать победу, что, по мнению издания, приведет к ослаблению позиций Соединенных Штатов на международной арене.

Газета предполагает, что Дональд Трамп исходил из возможности давления на Китай, полагая, что объем американского экспорта в КНР превышает китайский экспорт в США. Однако, как продолжает издание, основные американские товары, такие как соевые бобы, могут быть заменены Китаем альтернативными поставками, в то время как Китай — крупнейший мировой экспортер редкоземельных металлов — способен оставить США без альтернативных источников этих материалов. «Экономика Соединенных Штатов зависит от китайских редкоземельных металлов гораздо больше, чем Китай от американской сои», — утверждает издание.

Кроме того, The New York Times указывает, что в результате американской политики Китай теперь использует доминирование в сфере редкоземельных металлов как инструмент давления и «будет бесконечно держать» этот рычаг над США «как дубинку».

Газета прогнозирует, что по итогам переговоров Трампа и Си Цзиньпина ожидается снижение тарифов со стороны США, приостановка ограничений на экспорт редкоземельных металлов в регулировании со стороны Китая, а также возобновление закупок сои. По мнению издания: «Это может выглядеть как возвращение к статус-кво до начала торговой войны, но больше похоже на нашу капитуляцию и ослабление позиции после конфликта, который мы начали».

Переговоры между лидерами КНР и США прошли в южнокорейском Пусане и продолжались 1 час 40 минут.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

