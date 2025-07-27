NYT: США перенаправили $934 млн на модернизацию ЯО на ремонт самолета Трампа

Как указывает издание, пока остается неясным, будет ли вся перераспределенная сумма потрачена на ремонт и переоборудование самолета, однако должностные лица американской администрации в частном порядке подтвердили изданию, что средства на модернизацию подаренного Катаром Boeing будут заимствованы из бюджета на обновление ядерного оружия.
По словам газеты, переоборудование катарского Boeing в президентский борт может занять от одного до двух лет.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что переоборудование подаренного Катаром самолета стоимостью около $400 млн в соответствии со всеми требованиями к борту, перевозящему первое лицо страны, обойдется примерно в $1,5 млрд.
11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила поступление соответствующего предложения от катарского правительства. По данным газеты The Washington Post, лайнер уже более месяца находится в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас).