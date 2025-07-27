NYT: США перенаправили $934 млн на модернизацию ЯО на ремонт самолета Трампа

Как указывает издание, пока остается неясным, будет ли вся перераспределенная сумма потрачена на ремонт и переоборудование самолета, однако должностные лица американской администрации в частном порядке подтвердили изданию, что средства на модернизацию подаренного Катаром Boeing будут заимствованы из бюджета на обновление ядерного оружия.