NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

Издание напоминает, что в сентябре Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру определить, для каких из не производимых в США товаров сделать исключения из пошлин. Теперь же из-под действия тарифов может быть выведена и продукция, которая производится на американской территории. Газета отмечает, что эти меры противоречат планам президента США поддерживать местное производство и что окончательное решение Трампом принято еще не было.