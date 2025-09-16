NYT: Китай заранее подготовился к торговой войне с США

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в 10%. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.