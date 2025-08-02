NYT: Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа

По словам одного из собеседников издания, власти Индии «не давали никакого распоряжения нефтяным компаниям» о прекращении закупок нефти из России. Чиновники отметили, что Индия продолжит приобретать российскую нефть, несмотря на риторику Трампа.
Ранее источник в индийском правительстве сообщил ТАСС, что никаких данных о прекращении импорта Индией нефти из РФ нет, нефтеперерабатывающие заводы продолжают ее закупать, исходя из стоимости и других экономических факторов.
Трамп до этого заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что «не знает, верно это или нет».
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.
Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире», а также «жестких и скверных неденежных барьеров» со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия «всегда закупала большую часть» военной техники у Москвы, а также является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.