NYT: Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа

Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире», а также «жестких и скверных неденежных барьеров» со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия «всегда закупала большую часть» военной техники у Москвы, а также является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.