NYP назвала санкции против РФ «не неизбежными» после дедлайна Трампа

Напомним, что Трамп в середине июля выдвинул Москве ультиматум сроком в 50 дней: он заявил, что если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, то Белый дом введет вторичные пошлины для покупателей сырья из россии. Точный размер новых мер он не назвал, но, как отмечает РБК, это может быть как 100%, так и 500%).