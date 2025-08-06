NYP назвала санкции против РФ «не неизбежными» после дедлайна Трампа

Президент США Дональд Трамп заявлял, что примет решение о санкциях после 6 августа, когда его представитель Уиткофф встретится с властями России.
Введение США новых санкций против России не является единственным сценарием на случай, если срок ультиматума Трампа истечет, а перемирие не будет достигнуто, пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.
Собеседник издания отметил, что санкции не являются неизбежными. Это связано с тем, что администрация США «настойчиво добивается сделки» и такой результат всегда был более предпочтительным для Трампа.
Напомним, что Трамп в середине июля выдвинул Москве ультиматум сроком в 50 дней: он заявил, что если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, то Белый дом введет вторичные пошлины для покупателей сырья из россии. Точный размер новых мер он не назвал, но, как отмечает РБК, это может быть как 100%, так и 500%).
Позднее Трамп сократил срок ультиматума до десяти дней, начиная отсчет от 29 июля. Отведенное время должно истечь 8 августа.