Россиянам рассказали, нужно ли подтверждать доход при покупке квартиры

Контролем сделок с недвижимостью занимаются банки, Росфинмониторинг и ФНС России. Согласно требованиям законодательства, проводимые в рамках таких сделок наличные и безналичные расчеты подлежат обязательному контролю, когда сумма совершаемой операции больше или равна 5 млн руб. (п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Банки собирают данные по всем расчетам клиентов в автоматическом режиме. В Росфинмониторинг через кредитные организации уходят сведения по каждой сделке с недвижимостью в размере свыше 5 млн руб.
Даже если Росфинмониторинг не обнаружит нарушений со своей стороны, он может направить данные о сомнительной сделке в налоговую. ФНС отслеживает уплату налогов участниками сделок с недвижимостью. Инспекторы анализируют операции на любые суммы, со всеми способами оплаты и условиями покупки. По сомнительным договорам они делают запросы в банки, клиентами которых являются покупатели.
Также сведения о сделках после регистрации перехода прав на недвижимость и о сделках, которые показались сомнительными на этапе регистрации, налоговой службе передает Росреестр. Он может запросить у покупателя подтверждение источника платежа и передать в Росфинмониторинг информацию о сделке.
Какие операции вызовут подозрения
Приведем примеры случаев, при которых контролирующие органы могут заинтересоваться происхождением уплачиваемых при продаже квартиры наличных денег.
Если сделка на крупную сумму оплачивается наличным, в особенности в рамках договора купли-продажи квартиры, заключенного в простой письменной форме, контролеры могут посчитать, что продавец и покупатель пытаются занизить реальную стоимость чтобы, избежать уплаты налогов или скрыть происхождение денег.
Ситуация, когда покупатель является безработным, студентом или пенсионером, также может вызвать подозрения. Проверяющие могут посчитать, что человек использует чужие наличные средства, происхождение которых требуется скрыть.
Как доказать легальность наличных
Если ФНС и Росфинмониторинг инициировали проверку, они сначала направляют запрос в банк, а затем покупателю. Их цель — выяснить, откуда у него появились деньги на покупку квартиры, как была сформирована цена и есть ли подтверждающие документы. Во избежание проблем покупателю лучше заранее собрать все документы, подтверждающие законность сделки и источников полученных средств, а также проконсультироваться с юристами.
Отметим, что строго установленного списка подтверждающих документов нет. Проверяющие могут задействовать разные способы подтверждения в зависимости от конкретной ситуации.
По общему правилу подтверждающими документами могут служить:
- справка о доходах, полученных в прошлых периодах;
- налоговые декларации;
- документы, подтверждающие реализацию недвижимости и иного имущества;
- свидетельство о наследстве;
- объяснительная о получении денег в дар или в долг от родственников
и т. д.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.