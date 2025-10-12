Россиянам рассказали, нужно ли подтверждать доход при покупке квартиры

Если ФНС и Росфинмониторинг инициировали проверку, они сначала направляют запрос в банк, а затем покупателю. Их цель — выяснить, откуда у него появились деньги на покупку квартиры, как была сформирована цена и есть ли подтверждающие документы. Во избежание проблем покупателю лучше заранее собрать все документы, подтверждающие законность сделки и источников полученных средств, а также проконсультироваться с юристами.