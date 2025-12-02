Ну вот и все: крипторынок рушится без видимой причины

Рынок все еще не оправился от шока начала октября, когда заявления Дональда Трампа о возможном повышении тарифов привели к обвалу $19 млрд плечевых ставок всего за несколько дней — сразу после обновления биткоином рекордного максимума в $126 251. Именно такие «ликвидационные лавины» подталкивают цены к еще более резкому падению, особенно среди альткоинов: индекс MarketVector, отслеживающий нижнюю половину топ-100 токенов, потерял почти 70% с начала года.