Ну вот и все: крипторынок рушится без видимой причины

Рынок тонет в ликвидациях, давлении макроэкономики и страхе, что крупнейшие держатели вроде Strategy могут начать распродажу своих резервов.
Биткоин в моменте падал ниже отметки $84 тысячи, утратив более 30% своей стоимости относительно исторического максимума, достигнутого в начале октября выше $126 000.
Распродажа перекинулась и на другие цифровые монеты, включая Ethereum (ETH) и Solana, а также потянула вниз акции компаний, связанных с крипторынком, включая оператора криптобиржи Coinbase Global и компанию Майкла Сэйлора Strategy. Эти два гиганта занимаются скупкой биткоинов.
Биткоин и другие цифровые токены оказались втянуты в более широкое падение, затронувшее все рискованные активы на всех рынках. В последние месяцы инвесторы потеряли интерес к акциям убыточных технологических компаний, спекулятивных «пустышек» и мем-акциям. Они стараются избегать риска из-за пессимистичных настроений и прогнозов по рынку и экономике в целом, объясняет ситуацию Патрик Хорсман, главный инвестиционный директор компании BNB Plus (создатель крипто-казначейства).
Дополнительное давление пришло со стороны глобальных рынков. Американские фондовые индексы начали неделю снижением, японские акции упали, а иена укрепилась после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал самый прямой сигнал о возможном повышении ставки в декабре.
Инвесторы внимательно следят за траекторией мировой монетарной политики: ФРС вновь воспринимается как готовая возобновить цикл снижения ставок после недавнего скачка неопределенности, тогда как Банк Японии, напротив, может начать ужесточение. Этот макрофон усилил общее «risk-off» настроение.
«Я думаю, биткоин может упасть вплоть до $60 000, — сказал Хорсман. — Вряд ли самое худшее уже позади».
Пионерские сигналы
В понедельник компания Strategy Майкла Сэйлора, пионер в области продажи корпоративных долгов и акций для покупки биткоинов, представила планы, которые, казалось, намекали на грядущее похолодание на рынке.
Strategy сообщила, что привлекла $1,44 млрд за счет продажи акций, чтобы обеспечить будущие выплаты дивидендов и процентов по долгам. Этот резерв должен покрыть дивиденды по привилегированным акциям на 12−24 месяца. Компания также заявила, что за последние две недели купила еще 130 биткоинов, доведя свой общий запас до 650 000 BTC, что по текущим ценам составляет около $56 млрд.
Но это сообщение осталось практически незамеченым из-за комментария в презентации самого Сэйлора, где он заявил о возможной скорой продаже его компанией части своих биткоинов и связанных с ними ценных бумаг, если ее рыночная капитализация опустится ниже чистой стоимости ее биткоин-резервов. Он объяснил это защитой интересов своих акционеров.
Падение валют
- Ethereum (Ether) 1 декабря упал на 7,6%, с начала года потеря составила уже 17%.
- Solana подешевела примерно на 8%.
- Акции Coinbase Global, оператора крупнейшей криптобиржи в США, упали на 4,8%.
- Circle Internet Group, эмитент стейблкоина, привязанного к доллару США, снизилась на 5%.
- Акции компании BitMine Immersion Technologies, накапливающей эфир, рухнули на 13%,
- Forward Industries, скупающей Solana, — на 12%.
На этом фоне поднялась новая волна принудительных ликвидаций. Только в понедельник биржи автоматически закрыли почти $1 млрд маржинальных позиций — один из крупнейших всплесков ликвидаций с начала осени.
Рынок все еще не оправился от шока начала октября, когда заявления Дональда Трампа о возможном повышении тарифов привели к обвалу $19 млрд плечевых ставок всего за несколько дней — сразу после обновления биткоином рекордного максимума в $126 251. Именно такие «ликвидационные лавины» подталкивают цены к еще более резкому падению, особенно среди альткоинов: индекс MarketVector, отслеживающий нижнюю половину топ-100 токенов, потерял почти 70% с начала года.