НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений, поступивших в негосударственные пенсионные фонды России, будут учтены в бюджете Соцфонда в 2026 году по планам правительства. В 2027 году эта сумма вырастет до 8,3 миллиарда рублей, а в 2028 году — до 8,9 миллиарда рублей.
Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.
