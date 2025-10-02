Новый шатдаун для Трампа: аналитик оценил, как долго продлится кризис в США

Эксперт привел в пример два последних шатдауна в США, которые были на его памяти. «Длительные шатдауны были дважды: первый раз при Билле Клинтоне в 1995 году, тогда он продлился три недели, второй раз уже при Дональде Трампе в 2018 году и он был побольше, порядка месяца», — напомнил он.