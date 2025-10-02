Новый шатдаун для Трампа: аналитик оценил, как долго продлится кризис в США

Что случилось
1 октября 2025 года, в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в Соединенных Штатах официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.
На период шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.
Это певая такая кризисная политическая ситуация в США за почти семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась только частично: конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры.
В современной истории США шатдауны происходили 21 раз с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд.
Объяснение эксперта и прогноз
По мнению эксперта, события в США уверенно можно назвать шатдауном.
Это шатдаун и продлиться он может сколько угодно, учитывая критику деятельности Дональда Трампа со стороны его политических оппонентов.
Вместе с тем, он может быть и недолгим, если стороны найдут общий язык.
Эксперт привел в пример два последних шатдауна в США, которые были на его памяти. «Длительные шатдауны были дважды: первый раз при Билле Клинтоне в 1995 году, тогда он продлился три недели, второй раз уже при Дональде Трампе в 2018 году и он был побольше, порядка месяца», — напомнил он.
Конечно, из-за простоя правительства жизнь в США не замрет, ее экономика не рухнет, прогнозирует эксперт.
Тем не менее могут возникнуть сбои с взиманием налогов и выплатами предусмотренных законодательством пособий и пенсий.
Также возможны сложности у компаний, связанных с деятельностью правительства США, например, кафе и ресторанов, в которых обедают государственные слушатели, и такси.