Новый шаг ЦБ: что будет с курсом рубля до решения по ключевой ставке

Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения:
- работающие в России физические лица — нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы;
- запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.
Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер», напомнила, что изначально данные ограничения вводились, чтобы избежать дефицита валюты на рынке и обвала рубля, достаточно вспомнить март 2022 года, когда был период беспрецедентного санкционного шока. Половина резервов Банка России была заблокирована, логистика экспорта нарушена, а панические настроения бизнеса и населения создали колоссальный спрос на валюту.
«В тот момент ограничения выполняли роль своего рода “жгута” при кровотечении. Если бы барьеры не поставили, мы бы столкнулись с масштабным оттоком капитала, который физически истощил бы ликвидность банковской системы. Это неминуемо привело бы к катастрофическому обвалу рубля», — сказала эксперт.
Меры были жесткими, отметила аналитик, но именно они позволили купировать панику и сохранить финансовую стабильность в самый острый период кризиса.
Чересчур крепко
«Рубль чувствует себя очень уверенно, а с позиции бюджетных параметров — даже чересчур. При заложенных в бюджете на 2025 год 96,5 средний курс доллара складывается на уровне 83,7», — напомнил Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».
Он также обратил внимание, что до конца декабря в 1,6 раз вырастут чистые продажи валюты по бюджетному правилу, что способно дополнительно укрепить рубль.
«В этой ситуации послабление отдельных мер валютного контроля — логичный шаг, способный немного сбалансировать курс. Но эффект не будет существенным, поскольку вывод валюты все равно сопряжен с инфраструктурными сложностями и высокими издержками», — прогнозирует он.
Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», также не видит серьезного влияния на курс рубля, способного увести его за психологически важные отметки, например, к 100 рублям за доллар. В первую очередь, считает он, это связано с все еще очень сложной процедурой.
«кому надо было выводить капитал, делали это через рубль. Сейчас откупить валюту на внутреннем рынке и вывести ее за границу даже после решения ЦБ будет непросто», — добавил эксперт.
Инфраструктура остается слабым звеном. У нас не так много банков, которые могут работать с валютой, и комиссия за перевод может свести на нет выгоды от покупки валюты на внутреннем рынке с последующим ее выводом.
По его мнению, история с юанем может быть более интересной, но опять же не решающей всех проблем конвертации и вывода. «Компаленс может существенно ограничить потенциальный объем спроса на переводы в юанях. Поэтому мы ожидаем ограниченного влияния на курс от снятия ограничений», — резюмировал он.