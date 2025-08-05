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Новые условия. Куда понесут деньги со вкладов при низком «ключе»

Высокие проценты по накопительным счетам и вкладам, которые предлагали банки при высоком «ключе» Банка России уходят в прошлое. Россияне, которые привыкли минимизировать в этих инструментах высокую инфляцию, будут искать новые способы вложений. Как будет меняться тренд — Финансам Mail рассказал Иван Драненков, директор по инвестициям Accent Capital.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
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Он отметил, что последние три года ЦБ постоянно поднимал ключевую ставку и более полугода она держалась на максимальном значении — 21%. «Одновременно с ключевой росла и процентная ставка по вкладам в рублях. Так, максимальная процентная ставка десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц, по данным ЦБ РФ выросла с 14,95% в мае 2024 г. до 22,28% в декабре 2024 года. После чего, на фоне приостановки ее роста, депозитные ставки скорректировались, снизившись в апреле до 20,04%. Это говорит о том, что банки ожидали, пусть и не сильного, но понижения ключа», — разъяснил эксперт.

По мнению Драненкова, существенное снижение ключевой ставки стоит ожидать в 2026—2027 годах.

Куда уходят депозиты

При высокой ключевой самым популярным инструментом сбережения и инвестирования у граждан были банковские депозиты: ставки по ним превысили самые смелые ожидания.

В марте на частных вкладах в различных банках насчитывалось более 63 трлн руб. Причем за год сумма вкладов выросла на 23%, и вероятно на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики она будет расти, как минимум, до конца этого года.

Однако, несмотря на внушительные общие цифры, средняя сумма вклада по стране невелика: в первом квартале этого года она составила 434 000 рублей. Впечатляет и разница между размерами среднего вклада по регионам: от 1 400 000 рублей в Москве и 821 000 ₽ в Санкт-Петербурге до 24 600 ₽ в Ингушетии.

«Когда ставки по вкладам упадут до “неинтересных” значений, россияне начнут искать другие способы сохранить сбережения. И если раньше самым востребованным инструментом были квартиры и апартаменты, сегодня, учитывая сокращение программ льготной ипотеки и заградительные ставки, этот способ стал не только малодоступным, но и, по сравнению с другими инвестиционными инструментами, низкодоходным», — рассуждает специалист.

По итогам 1 квартала предложение арендных квартир выросло на 23% к аналогичному периоду прошлого года. Это связано с выходом на рынок инвестиционных квартир: они покупались в строящихся домах по льготным кредитам. Высокие ипотечные ставки не позволяют сейчас продать их по ожидаемой цене, поэтому владельцы предпочли сдавать их в аренду до улучшения ситуации.

По данным ДОМ.РФ по итогам 1 квартала в среднем по России доходность от сдачи квартир в аренду выросла до 6,2% годовых против 5,9% за тот же период 2024 г. Но даже это не делает текущую доходность сопоставимой с прибылью от вкладов.

«Сложность в том, что темпы роста стоимости жилья тяжело спрогнозировать: например, последние несколько лет цена на квартиры растет скачкообразно. Если такой паттерн сохранится, то инвесторам будет все сложнее попадать в нужную фазу цикла, чтобы достичь целевой доходности», — добавил он.

Что придет на смену вкладов и квартир

Средний россиянин, накопивший сумму от 500 тысяч до миллиона рублей, не имеет сейчас возможности купить инвестиционное жилье. Но он может рассмотреть другие способы инвестирования в квадратные метры.

Не стоит забывать, что риск в инвестициях существует всегда: охотников за кошельком или счетом было, есть и будет много. Помимо обыкновенного обмана, стоит помнить о соотношении риска и доходности инструмента. Чем выше риск, тем должна быть выше и доходность. «Поэтому если инструмент предлагает доходность 100% в год, необходимо помнить, что риск убытков будет соответствующим», — отметил он.

Условно можно выделить три стиля инвестирования: агрессивный, сбалансированный и консервативный; и для каждого есть свои инструменты.

В портфелях консерваторов чаще всего встречаются низкодоходные инструменты: депозиты, ОФЗ, паи фондов денежного рынка.

При сбалансированном подходе добавляются паи инвестиционных фондов, облигации компаний с наивысшим и высоким рейтингом и «голубые фишки».

У агрессивных инвесторов доля высокорисковых инструментов выше: облигации компаний, не получивших наивысший рейтинг надежности, акции растущих компаний, инструменты для квалов.

Недвижимость традиционно по соотношению риска и доходности находится между облигациями и акциями: текущая доходность коммерческой недвижимости может находиться в диапазоне 8−13%, а на 5-летнем горизонте без использования кредитного плеча доходность собственника с учетом продажи актива может составить 15%.

Однако от коммерческой недвижимости частных инвесторов часто отталкивают ряд факторов:

  • необходимость регулярного оперативного управления объектом (инвестор все-таки чаще хочет получать пассивный доход);
  • высокая стоимость входа в высококачественные активы,
  • невозможность быстро выйти из инвестиции без существенной скидки.

Еще один фактор, который не привлечет на рынок коммерческих метров большого количества инвесторов — это сумма входа. Она предполагает наличие свободного капитала от нескольких миллионов рублей.

Сколько стоит коммерческий метр

В Москве есть предложения помещений на первых этажах от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Это площади от 20 метров под пекарню или магазин у дома. Метр в офисе в «мелкую нарезку» в объектах класса А находятся в диапазоне 400−600 тыс. руб./м2. Складские помещения — это всегда помещение не менее тысячи «квадратов». Даже при цене от 115 тыс. руб./м2 позволить себе такую покупку могут далеко не все.

При этом способы купить «в складчину» коммерческое помещение с небольшим капиталом все же можно, через закрытые паевые инвестиционные фонды.

«Фонды недвижимости, конечно, не лишены и недостатков, например: необходимость оплачивать услуги УК, доходность и ликвидность паев ниже, чем, например у акций “голубых фишек”. Поэтому важно самостоятельно оценивать все выгоды и риски любого инструмента», — резюмировал Иван Драненков.

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