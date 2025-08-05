Новые условия. Куда понесут деньги со вкладов при низком «ключе»

Он отметил, что последние три года ЦБ постоянно поднимал ключевую ставку и более полугода она держалась на максимальном значении — 21%. «Одновременно с ключевой росла и процентная ставка по вкладам в рублях. Так, максимальная процентная ставка десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц, по данным ЦБ РФ выросла с 14,95% в мае 2024 г. до 22,28% в декабре 2024 года. После чего, на фоне приостановки ее роста, депозитные ставки скорректировались, снизившись в апреле до 20,04%. Это говорит о том, что банки ожидали, пусть и не сильного, но понижения ключа», — разъяснил эксперт.