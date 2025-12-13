Новые нюансы при покупке долларов: как обменять валюту без переплаты

Как отметили в «Цифра банке» в беседе с Life.ru, есть несколько факторов, которые влияют на курс валют.
На курс валюты могут влиять выходные и праздничные дни в странах-эмитентах: при покупке дирхамов ОАЭ в праздничные дни Арабских Эмиратов банки не могут проводить операции с местными контрагентами. Из-за этого курс может невыгоден: банк закладывает риск того, что, когда рынок откроется после выходного или праздника, стоимость валюты может измениться не в его пользу.
Еще один фактор — рабочие часы зарубежных контрагентов. Если банки покупают валюту у партнёрских финансовых организаций за рубежом. Но они работают в свое время: кто-то до 15:00 по Москве, кто-то раньше, кто-то позже.
Если клиент хочет купить валюту в то время, когда контрагент уже закрыт, банк не может мгновенно совершить встречную покупку. Поэтому покупка становится чуть дороже: он учитывает возможные ценовые колебания до следующего рабочего дня.
Третий фактор — объем валюты внутри самого банка. Если у кредитной организации есть большое количество продаваемой валюты, например, долларов, это может привести к рискам нарушения нормативов регулятора. В такой ситуации банку важно сократить свою валютную позицию — то есть уменьшить количество валюты, которые лежат на балансе.
Чтобы это сделать, банк корректирует курс. Курс покупки долларов у клиента становится менее выгодным — это снижает поток людей, желающих продать банку валюту. Курс продажи долларов, наоборот, становится более привлекательным, чтобы стимулировать клиентов покупать валюту и тем самым уменьшать её избыток в банке.
Еще один фактор, это качество банкнот и серия долларов. При обмене наличной валюты важную роль играет состояние купюр. Старые, ветхие, порванные или сильно мятые банкноты часто принимают по менее выгодному курсу или могут не принять вовсе. При этом новые купюры, особенно так называемые «синие доллары» (купюры нового образца — прим.ред), ценятся выше и их готовы купить по более выгодному курсу.