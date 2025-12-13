Новые нюансы при покупке долларов: как обменять валюту без переплаты

На курс валюты могут влиять выходные и праздничные дни в странах-эмитентах: при покупке дирхамов ОАЭ в праздничные дни Арабских Эмиратов банки не могут проводить операции с местными контрагентами. Из-за этого курс может невыгоден: банк закладывает риск того, что, когда рынок откроется после выходного или праздника, стоимость валюты может измениться не в его пользу.