Novinky: чехам предложат референдум о переходе на евро

ПРАГА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Чехии, которое формируют победившие на парламентских выборах партии, разработает законопроект, позволяющий провести референдум по вопросу о переходе республики в расчеты на евро. Об этом со ссылкой на кандидата в спикеры нижней палаты парламента, лидера политического движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуру сообщил новостной портал Novinky.
Возможное принятие евро, согласно чешским СМИ, вызывает значительные споры в республике. Граждане страны, согласно социологам, выступают за сохранение национальной валюты — чешской кроны. Поддерживает переход в расчеты на евро президент Чехии Петр Павел.
Переговоры о формировании правительства ведут политические движения ANO («Акция недовольных граждан»), SPD и Motorist («Автомобилисты»). В случае достижения договоренности совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента. Однако, как напомнил портал, для принятия закона о референдуме, положения которого будут закреплены в конституции, будущей правительственной коалиции потребуется поддержка минимум 120 парламентариев.