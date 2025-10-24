Novinky: чехам предложат референдум о переходе на евро

Переговоры о формировании правительства ведут политические движения ANO («Акция недовольных граждан»), SPD и Motorist («Автомобилисты»). В случае достижения договоренности совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента. Однако, как напомнил портал, для принятия закона о референдуме, положения которого будут закреплены в конституции, будущей правительственной коалиции потребуется поддержка минимум 120 парламентариев.