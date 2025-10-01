Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак рассказал, как власти борются с дефицитом топлива в регионах

Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на внутреннем рынке топлива контролируемой. Он сказал, что проблемы с горючим в отдельных регионах России, «в принципе», решаются в «ручном режиме». Вице-премьер добавил, что сейчас власти рассматривают возможность использования различных химических элементов и присадок, чтобы повысить объем выпуска бензина и дизельного топлива.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

За два последних месяца число автозаправок, торгующих бензином в России, сократилось на 360, или на 2,6%. Наиболее остро проблема дефицита ощущается на юге страны. Участники рынка заявляют, что у независимых продавцов исчерпываются запасы топлива, но они рассчитывают, что ситуация стабилизируется к ноябрю. В конце сентября правительство России продлило действие запрета на экспорт бензина для всех участников — он будет действовать до 31 декабря.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше