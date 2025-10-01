Новак рассказал, как власти борются с дефицитом топлива в регионах

За два последних месяца число автозаправок, торгующих бензином в России, сократилось на 360, или на 2,6%. Наиболее остро проблема дефицита ощущается на юге страны. Участники рынка заявляют, что у независимых продавцов исчерпываются запасы топлива, но они рассчитывают, что ситуация стабилизируется к ноябрю. В конце сентября правительство России продлило действие запрета на экспорт бензина для всех участников — он будет действовать до 31 декабря.