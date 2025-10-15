Новак: доля дружественных стран в экспорте нефти из РФ выросла до 94%

Вице-премьер обратил внимание, что энергопереход приводит к появлению новых зависимостей лобальных масштабов. «Главной иллюстрацией этого сюжета выступают заградительные пошлины США и ЕС на китайские электромобили. Запад не может составить конкуренцию КНР, которая контролирует более 50% глобальной производственной цепочки — от добычи редкоземельных металлов до сборки электромобилей, тем самым позволяя себе держать цену на свою продукцию на 30% ниже, чем у американских и европейских производителей», — считает он.