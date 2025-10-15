Новак: доля дружественных стран в экспорте нефти из РФ выросла до 94%

«Россия уже заложила надежный фундамент под это сотрудничество, существенно переориентировав поставки углеводородов на дружественные рынки, в основном — в Азию. По сравнению с 2021 годом доля дружественных стран в экспорте нефти более чем удвоилась и достигла 94%, доля АТР выросла с 40% до 81%», — проинформировал вице-премьер.
Кроме того, по данным Новака, значительно вырос экспорт газа в направлении Востока. «В 2024 году в АТР была поставлена треть от экспортных объемов российского газа — это более 50 млрд куб. м поставок по трубе и в виде СПГ (рост более чем в 1,5 раза от уровня 2021 года)», — отметил он.
Рост популярности долгосрочных контрактов
Вице-премьер подчеркнул, что долгосрочные контракты вновь набирают популярность на энергетическом рынке и превращаются в важнейший инструмент обеспечения стабильности на мировой арене.
«Период доминирования спотовых цен показал свою уязвимость для шоков и спекулятивной волатильности. Мы наблюдаем ренессанс долгосрочных контрактов как надежного инструмента, который гарантирует производителям окупаемость масштабных инвестиций, а потребителям — предсказуемые объемы и цену. Это краеугольный камень стабильности в противовес краткосрочной рыночной конъюнктуре», — написал он.
Александр Новак отметил, что примерами успешного энергетического сотрудничества являются газопроводы «Сила Сибири» и «Дальневосточный маршрут» в Китай, а также экспорт российского газа в Венгрию, Словакию и Сербию по долгосрочным контрактам. Премьер-министр также подчеркнул устойчивое партнерство России в сфере торговли энергоресурсами со странами СНГ.
Риски энергоперехода отдельных стран
Ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии формирует системные риски для обеспечения энергобезопасности, отметил Александр Новак. По его словам, подтверждением этому стало масштабное отключение электроэнергии, произошедшее в Испании и Португалии в апреле 2025 года.
«Ускоренный переход к зеленой энергетике, с одной стороны, открывает новые возможности, но с другой — создает системные уязвимости. Так, например, внедрение ВИЭ-технологий без использования промышленных накопителей энергии может привести к разбалансировке энергосистемы и снижению надежности потребителей. Масштабное отключение электроэнергии в Португалии и Испании в апреле этого года — наглядная демонстрация наступления такого рода рисков», — сообщил он в колонке.
Вице-премьер обратил внимание, что энергопереход приводит к появлению новых зависимостей лобальных масштабов. «Главной иллюстрацией этого сюжета выступают заградительные пошлины США и ЕС на китайские электромобили. Запад не может составить конкуренцию КНР, которая контролирует более 50% глобальной производственной цепочки — от добычи редкоземельных металлов до сборки электромобилей, тем самым позволяя себе держать цену на свою продукцию на 30% ниже, чем у американских и европейских производителей», — считает он.
Китай закрепил за собой лидирующие позиции в индустрии возобновляемых источников энергии, сосредоточив у себя порядка 80% мирового производства солнечных панелей, заявил Новак. Он отметил, что стремительный рост энергопотребления в КНР и других быстроразвивающихся экономиках требует использования всех типов энергоисточников. По мнению вице-премьера, это делает поиск баланса между достижением климатических целей и обеспечением надежности энергоснабжения одним из ключевых вызовов современности.
Он подчеркнул, что в условиях растущей регионализации важную роль приобретает выстраивание новых устойчивых форматов сотрудничества. Примерами таких успешных моделей он назвал Форум стран-экспортеров газа и ОПЕК+, которые способствуют стабилизации мировых рынков и поддержанию справедливых цен на нефть, а также надежности поставок для потребителей.
Роль России в мировой энергетике
Новак выразил уверенность, что Россия, обладая одним из крупнейших в мире ресурсных потенциалов, активно адаптируется к изменяющимся условиям мирового энергетического рынка. По его данным, страна диверсифицирует логистику, расширяет партнерские связи с динамично растущими рынками Азии, наращивает глубину переработки и развивает собственные компетенции в области низкоуглеродных технологий, в том числе в направлениях водорода и возобновляемых источников энергии.
«Уверен, Россия займет достойное место в архитектуре новых региональных энергетических рынков», — подчеркнул Новак.
Оценка количества участников форума
Он уточнил, что участие в Российской энергетической неделе подтвердили представители пяти тысяч делегаций из 85 стран, включая глав правительств, министров, руководителей крупнейших отраслевых компаний, а также экспертов и аналитиков.
По словам Новака, форум, который проходит уже в восьмой раз, зарекомендовал себя как одна из ведущих мировых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития топливно-энергетического комплекса.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
В Форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
РЭН проходит в Москве
