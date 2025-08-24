Нотариус объяснила, что делать c ипотекой в наследстве

Она отметила RT, что, если наследник не готов выплачивать долги, то он может отказаться от наследства, но только в полном объеме.
«То есть, принять квартиру, но не платить ипотеку не получится. Также нельзя отказаться от ипотечной квартиры, но, к примеру, согласиться унаследовать дачу или машину», — объяснила эксперт.
По словам Ольги Фрик, для принятия взвешенного решения потенциальный наследник может запросить через нотариуса информацию о кредитной истории умершего в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Нотариусы также рассылают банкам запросы для розыска имущества, и в ответах банки могут указывать сведения о действующих кредитах.
С ноября вступает в силу закон, обязывающий нотариуса в течение трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела направить запрос в ЦККИ, отметила она.
Специалист также подчеркнула, что отказ от наследства оформляется путем подачи нотариусу заявления в шестимесячный срок. Важно учитывать, что если наследники фактически вступили во владение имуществом (например, продолжали жить в квартире наследодателя, оплачивали коммунальные услуги или делали ремонт), то они признаются принявшими наследство, и долги переходят к ним автоматически.
«В сентябре вступает в силу закон, запрещающий кредиторам начислять штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору умершего заемщика в течение шести месяцев, пока его наследники не вступят в наследство», — рассказала нотариус.
Ольга Фрик добавила, что если наследник соглашается принять наследство, включая ипотечную квартиру, он имеет право не платить взносы по ипотеке до момента официального вступления в права наследования. Банк не может изъять квартиру в течение этого периода. Однако проценты по кредиту, начисленные как при жизни заемщика, так и после его смерти, подлежат оплате наследниками.
