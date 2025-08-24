Нотариус объяснила, что делать c ипотекой в наследстве

Ольга Фрик добавила, что если наследник соглашается принять наследство, включая ипотечную квартиру, он имеет право не платить взносы по ипотеке до момента официального вступления в права наследования. Банк не может изъять квартиру в течение этого периода. Однако проценты по кредиту, начисленные как при жизни заемщика, так и после его смерти, подлежат оплате наследниками.