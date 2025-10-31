Нотариус предупредил, к чему готовиться вступающим в наследство с ноября

Главной целью нововведения является предоставление потенциальным наследникам полной информации о составе наследства, включая долги покойного, для принятия осознанного решения о вступлении в права наследования. В ситуации, когда долги превышают стоимость наследственного имущества, более рациональным решением может оказаться отказ от его принятия. Это связано с тем, что ответственность наследников по долгам умершего ограничивается строго стоимостью полученного ими имущества.