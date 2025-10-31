Ричмонд
Нотариус предупредил, к чему готовиться вступающим в наследство с ноября

Новое правило обязывает нотариусов проверять долги умершего до вступления в наследство. О том, как оно будет работать, рассказал агентству «Прайм» член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Закон оптимизирует информационное взаимодействие между нотариусами и кредитными организациями, четко регламентируя каждый этап проверки и отведенное на него время. Все предусмотренные законом действия выполняются в электронной форме.

Нотариус обязан не позднее трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для проверки наличия кредитной истории наследодателя. ЦККИ предоставляет информацию о конкретном бюро кредитных историй, где эта история хранится.

Затем нотариус направляет запрос в данное бюро кредитных историй через каналы связи Единой информационной системы нотариата, чтобы получить сведения о действующих кредитах умершего.

После получения ответов как из Центрального каталога кредитных историй, так и из бюро кредитных историй у нотариуса есть три рабочих дня на то, чтобы проинформировать наследников о результатах проведенной проверки.

«Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе», — отметил Сафин.

Главной целью нововведения является предоставление потенциальным наследникам полной информации о составе наследства, включая долги покойного, для принятия осознанного решения о вступлении в права наследования. В ситуации, когда долги превышают стоимость наследственного имущества, более рациональным решением может оказаться отказ от его принятия. Это связано с тем, что ответственность наследников по долгам умершего ограничивается строго стоимостью полученного ими имущества.

По заявлению наследников нотариус обладает правом произвести опись имущества, например, оставшегося в квартире умершего. Такой официально составленный акт описи позволяет включить данное имущество в состав наследственной массы.

