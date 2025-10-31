Нотариус предупредил, к чему готовиться вступающим в наследство с ноября

Закон оптимизирует информационное взаимодействие между нотариусами и кредитными организациями, четко регламентируя каждый этап проверки и отведенное на него время. Все предусмотренные законом действия выполняются в электронной форме.
Нотариус обязан не позднее трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для проверки наличия кредитной истории наследодателя. ЦККИ предоставляет информацию о конкретном бюро кредитных историй, где эта история хранится.
Затем нотариус направляет запрос в данное бюро кредитных историй через каналы связи Единой информационной системы нотариата, чтобы получить сведения о действующих кредитах умершего.
После получения ответов как из Центрального каталога кредитных историй, так и из бюро кредитных историй у нотариуса есть три рабочих дня на то, чтобы проинформировать наследников о результатах проведенной проверки.
«Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе», — отметил Сафин.
Главной целью нововведения является предоставление потенциальным наследникам полной информации о составе наследства, включая долги покойного, для принятия осознанного решения о вступлении в права наследования. В ситуации, когда долги превышают стоимость наследственного имущества, более рациональным решением может оказаться отказ от его принятия. Это связано с тем, что ответственность наследников по долгам умершего ограничивается строго стоимостью полученного ими имущества.
По заявлению наследников нотариус обладает правом произвести опись имущества, например, оставшегося в квартире умершего. Такой официально составленный акт описи позволяет включить данное имущество в состав наследственной массы.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».