Нотариус назвала подарок, за которой придется заплатить налог

По словам нотариуса, налогообложение подарка зависит от того, кто, кому и что именно дарит. Денежные средства или вещи, преподнесенные в качестве обычного подарка, например, дорогой сервиз или конверт с деньгами на день рождения от друзей, налогом не облагаются, и у получателя не возникает налоговых обязательств.
«Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права», — предупредила Корнилова.
Если речь идет о недвижимости, транспортном средстве или акциях, то налог рассчитывается исходя из их рыночной или, в случае недвижимости, кадастровой стоимости, с применением стандартной ставки НДФЛ.
При этом действует важное исключение: любые подарки, полученные от членов семьи и близких родственников, перечисленных в Семейном кодексе, освобождаются от уплаты налога.
Кроме того, такие близкие родственники имеют право на 50-процентную льготу при оформлении сделки у нотариуса, что с января текущего года является обязательным требованием, заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».