Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нотариус назвала подарок, за которой придется заплатить налог

О том, какие подарки требуют уплаты налога на доходы физлиц, рассказала агентству «Прайм» нотариус Мария Корнилова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По словам нотариуса, налогообложение подарка зависит от того, кто, кому и что именно дарит. Денежные средства или вещи, преподнесенные в качестве обычного подарка, например, дорогой сервиз или конверт с деньгами на день рождения от друзей, налогом не облагаются, и у получателя не возникает налоговых обязательств.

«Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права», — предупредила Корнилова.

Если речь идет о недвижимости, транспортном средстве или акциях, то налог рассчитывается исходя из их рыночной или, в случае недвижимости, кадастровой стоимости, с применением стандартной ставки НДФЛ.

При этом действует важное исключение: любые подарки, полученные от членов семьи и близких родственников, перечисленных в Семейном кодексе, освобождаются от уплаты налога.

Кроме того, такие близкие родственники имеют право на 50-процентную льготу при оформлении сделки у нотариуса, что с января текущего года является обязательным требованием, заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше