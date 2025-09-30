Нотариус назвала подарок, за которой придется заплатить налог

По словам нотариуса, налогообложение подарка зависит от того, кто, кому и что именно дарит. Денежные средства или вещи, преподнесенные в качестве обычного подарка, например, дорогой сервиз или конверт с деньгами на день рождения от друзей, налогом не облагаются, и у получателя не возникает налоговых обязательств.