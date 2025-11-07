Норвегия пригрозила России «мелкой рыбой» из-за заморозки переговоров

«Существуют опасения, что, если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить увеличить объемы вылова в российской экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где она крупнее», — сказала министр.