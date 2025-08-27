Норвегия потратила более $7 млн за лето на борьбу с плывущей из России горбушей

По данным Норвежского агентства по охране окружающей среды, на мероприятия по борьбе с горбушей в этом году выделили 74,5 млн норвежских крон ($7,39 млн). Ловушки для этой рыбы были установлены на 53 реках, что вдвое больше, чем во время предыдущего нашествия горбуши в 2023 году.