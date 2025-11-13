Норвегия не будет гарантом по кредиту Украине за счет российских активов

Норвегия отказалась использовать деньги из суверенного фонда благосостояния как финансовую гарантию при предоставлении ЕС кредита Украине за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил в интервью NRK министр финансов страны Йенс Столтенберг. По его словам, несмотря на членство в ЕС, Норвегия уже оказывает значительную финансовую поддержку Украине и может участвовать в европейских кредитных инициативах, однако выступать гарантом в полном объеме не собирается.