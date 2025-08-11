Ричмонд
Норма богатства. Обеспеченным россиянам нужно 250 тысяч в месяц

А чтобы чувствовать себя обеспеченными, понадобится около 500 тыс.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

Для нормальной жизни доход семьи должен составлять около 250 тыс. рублей на человека. Такого мнения придерживаются состоятельные россияне, о чем гласят результаты исследования НИУ ВШЭ, предоставленные в распоряжение редакции aif.ru.

Исследователи провели опрос среди россиян-представителей верхнего дециля по доходам. Итоги показали, что для нормальной жизни в представлении этой категории россиян, на одного члена семьи должно приходиться порядка 250 тыс. рублей дохода в месяц. Тем, кто хочет почувствовать себя обеспеченным, понадобится порядка 500 тыс. рублей.

При этом любопытно, что только около 36% состоятельных россиян считают свои доходы не ниже «нормальных» по их самоощущению. А вот 64% респондентов уверены, что не дотягивают до своей же нормы. А вот понятие этой самой нормы у них формируется не из представления о жизни населения страны, а исходя из собственного окружения.

Но если бы у состоятельных россиян вырос доход, почти половина опрошенных направила бы излишки средств на сбережения, а еще треть вложила бы их в бизнес или инвестиции, в том числе в недвижимость для получения доходов. На выплату долгов и кредитов потратились бы лишь 8% таких граждан. Это говорит о том, что у большинства высокодоходных россиян такие обязательства отсутствуют.

Также граждане, входящие в первые 10% по доходу в стране, отмечают для себя определенные показатели высокого статуса — это недвижимость, автомобили премиум-класса и поездки на отдых в соседние страны. Состоятельная молодежь, помимо материальных показателей, отмечает еще и гибкий график, позволяющий планировать свое время.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2025 года увеличилось на 20 миллиардов долларов.

