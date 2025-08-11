Норма богатства. Обеспеченным россиянам нужно 250 тысяч в месяц

При этом любопытно, что только около 36% состоятельных россиян считают свои доходы не ниже «нормальных» по их самоощущению. А вот 64% респондентов уверены, что не дотягивают до своей же нормы. А вот понятие этой самой нормы у них формируется не из представления о жизни населения страны, а исходя из собственного окружения.