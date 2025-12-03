Ночной дозор: в России предложили запретить работу круглосуточных магазинов

Радикальная мера
Работу круглосуточных магазинов в отдельных российских регионах могут ограничить. С такой инициативой выступило Законодательное собрание Кировской области. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Мера направлена на борьбу с нелегальной продажей алкоголя ночью.
«Небольшие магазины, работающие в формате “24 часа”, вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — обозначается суть проблемы в пояснительной записке к проекту закона.
В Кировской области, по словам авторов инициативы, вопрос подобной продажи спиртного стоит весьма остро. На круглосуточные торговые точки, расположенные в многоквартирных домах, продолжают поступать жалобы от жителей региона.
В заксобрании региона считают, что продажа такой продукции в ночное время создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к магазинам, а также шум, который является предметом наибольшего общественного напряжения.
Для решения проблемы парламентарии предлагают закрепить за субъектами РФ право устанавливать дополнительные ограничения, связанные с определением режима работы торговых точек, функционирующих в ночное время.
В Росалкогольтабакконтроле, комментируя «Известиям» новую инициативу, напомнили, что продажа алкогольной продукции в период с 23:00 до 08:00 следующего дня в России запрещена. Исключение сделано только для организаций общепита, причем и в них торговать на вынос в ночные часы не разрешается.
В пресс-службе надзорного органа напомнили, что власти субъектов РФ могут вводить дополнительные ограничения временной продажи, включая полный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией и в общепите, если заведения расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.
— Алкоголь, приобретенный в обход перечисленных требований, несет реальную угрозу для здоровья и жизни потребителя. Именно в ночное время, как правило, продается нелегальная продукция, — предупредили в ведомстве.
Редакция «Известий» направила запрос в Законодательное собрание Кировской области. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Нередкая история
Проблема с нелегальной продажей алкоголя в ночное время наблюдается не только в Кировской области. В Нижегородской области в одном лишь Советском районе в октябре текущего года в ходе ночного рейда по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции обнаружили нарушения сразу в нескольких круглосуточных магазинах. В общей сложности было проверено восемь объектов, на которые ранее поступали жалобы от жителей. Из них пять магазинов нарушали установленный законодательством запрет.
Всего же с начала года в районе прошло уже семь подобных рейдов, по результатам которых были составлены восемь протоколов об административных правонарушениях.
В сентябре наказание за продажу алкогольных напитков после установленного законом временного ограничения получил собственник магазина в Белогорске Амурской области. Нарушение во время рейда выявила прокуратура города. В результате предпринимателя оштрафовали на 40 тыс. рублей.
В том же месяце в представители «Справедливой России» добились прекращения работы томского круглосуточного магазина, позиционировавшего себя как бар. По запросу депутатов региональный Департамент лицензирования и госконтроля провел контрольную закупку, показавшую, что заведение работает исключительно как магазин, но реализует спиртное ночью. В результате торговую точку лишили лицензии на продажу алкоголя.
А в первую неделю сентября очередной рейд провели и в Хабаровском крае. В результате была пресечена незаконная ночная продажа алкоголя в одном из многоквартирных домов краевого центра. Всего в рамках мониторинга проверили семь МКД, жильцы которых пожаловались на нарушение режима тишины и общественного порядка в ночное время.
Вопрос выживания
Формально в России действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции ночью, однако в большинстве регионов полиция, Роспотребнадзор и органы местного самоуправления регулярно фиксируют нарушения этих правил, отмечает адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Жители часто жалуются на круглосуточные точки возле домов, из которых выходят шумные компании с алкоголем в руках.
— В крупных городах такие объекты концентрируются в спальных районах и возле транспортных узлов. В небольших городах и поселках чаще всего речь идет о нескольких магазинах, которые знают все местные. С правовой точки зрения их существование — это проблема, — полагает собеседник «Известий».
И она носит системный характер, убежден председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Масштабы теневого сектора, по его словам, остаются значительными, а ночной спрос устойчивым.
— Это видно по стабильности продаж в сегменте круглосуточных магазинов-баров в 2024 году по сравнению с началом 2023 года. При этом разрыв между официальными продажами и реальным потреблением закрывается теневым рынком, — указывает эксперт.
Однако сложно сказать, насколько массовый характер носит продажа спиртного ночью, поскольку торговля алкоголем сегодня лицензируется субъектами федерации, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
— Случаи продажи алкоголя ночью, конечно, возможны. Но сетевая торговля, крупный ритейл в это время практически не работают. За редким исключением все объекты федерального ритейла, даже специализирующиеся на алкоголе, закрываются. Как раз во избежание рисков продажи продукции в ночное время, — подчеркивает собеседник «Известий».
Важно понимать, что открыты по ночам из продуктовой розницы как правило МСП, дополняет Ставцев. Это независимые, несетевые торговые объекты, для которых работа в круглосуточном или продленном режиме — это единственный способ конкурировать с крупным ритейлом.
— Федеральные игроки имеют совершенно другие закупочные цены и показатели эффективности. И когда небольшой магазин хочет еще немного заработать без влияния конкурентов, он начинает функционировать круглосуточно, — разъясняет эксперт.
Незаконная торговля
Одна из схем продажи алкоголя в ночное время подразумевает, что круглосуточные магазины, в которых есть алкогольный отдел, продают бутылки за наличные, а утром кассиры пробивают товар в разрешенное время продажи, указывает Александр Ставцев.
— Но это случаи, когда скорее человеческий фактор включается, и человек продает алкоголь в ночное время родственникам или знакомым, — убежден он.
Пробить алкоголь при этом продавец может и заранее, до наступления времени запрета продажи, уточняет Шон Бетрозов.
— Например, человек покупает алкоголь в 23 часа 30 минут, а в чеке пробито время 15 часов 30 минут, — разъясняет юрист.
Кроме того, продавать алкоголь ночью позволяют цифровая дистрибуция через Telegram-ботов под видом «курьерской услуги» или агентского договора с раздельной оплатой алкоголя и доставки, а также притворные сделки с продажей спиртного под видом «сувенирной продукции», перечисляет Олег Павлов.
Схема с дистанционной реализацией алкоголя действует так: в мессенджерах публикуют каталог, где в открытом виде указаны только закуски и безалкогольные напитки, а спиртное идет как негласное приложение к заказу, дополняет Бетрозов.
— На сайте или в приложении формально нет слова «водка» или «вино», но постоянные клиенты знают, какие позиции нужно выбрать, чтобы вместе с пакетом продуктов им привезли спиртное ночью, — обращает внимание собеседник «Известий».
Есть и более изощренные схемы, уточняет он. В некоторых городах работают «клубы по интересам», где продажу алкоголя прикрывают системой членских взносов — человек оплачивает закуски, а спиртное ему дают якобы в подарок.
Кроме того, существуют точки, которые продают фальсификат, признает Ставцев. Но они в основном не являются лицензированными магазинами.
— Там продают алкоголь фактически просто «из окна». Официально таких объектов как бы не существует, — подчеркивает эксперт.
По данным Роспотребнадзора, за период с 2015 по 2024 год на территории РФ зарегистрировано 407 910 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, приводит статистику Павлов. Из них 111 381 закончился летальным исходом.
Стоит, однако, отметить, что последние резонансные случаи отравления алкоголем происходили в дневное время, отмечает Ставцев.
— Это может быть продукция, купленная днем на каких-то рынках или нестационарных объектах. Ярким примером также является история со сделанным из метанола «Мистером Сидром», в случае с которым фальсификат вообще поступал в легальную розницу, — объясняет эксперт.
Нельзя сказать, что любой алкоголь, проданный ночью, обязательно является суррогатом, согласен Бетрозов. Но те, кто осознанно торгует без лицензии, игнорируя требования к учету и отчетности, часто продают и фальсификат.
— Это продукция без акцизных марок или с поддельными марками, спиртосодержащие жидкости, которые не предназначены для употребления. Риски для здоровья в таких случаях многократно выше, — уверен юрист.
Сама по себе продажа алкоголя ночью говорит о готовности предпринимателя нарушать закон, считает собеседник «Известий».
— Если владелец магазина спокойно игнорирует федеральный запрет по времени, вероятность того, что он так же легко нарушит санитарные нормы, правила хранения или возрастные ограничения, объективно выше. Поэтому ночью потребитель чаще сталкивается с менее защищенной средой, даже если конкретная бутылка формально не является фальсификатом, — полагает он.
Комплексный подход
Любой алкоголь, который продается по нелегальным каналам, несет в себе огромные риски, ведь никто не знает точно, что это за продукт, подчеркивает Александр Ставцев.
— Но это уже вопрос некой грамотности населения. Условно, если человек покупает водку в подворотне, он должен понимать, что рискует. И эта грамотность населения в целом куда выше сейчас — любой взрослый человек в нашей стране знает, что на алкоголе должна быть специальная федеральная марка, — уверен эксперт.
Именно просветительскую работу среди людей нужно продолжать, объясняя им, что покупка алкоголя в неустановленных местах опасна для жизни, убежден он.
— Это куда действеннее, чем закрывать круглосуточные магазины, встречающиеся и так в небольшом количестве, лишив людей возможности покупать продукты в любое время, — призывает Ставцев.
Риск заключается в том, что под региональный запрет могут попасть также аптеки, магазины на автозаправках и точки возле вокзалов, где люди ночью покупают воду, продукты первой необходимости и детское питание, предостерегает Шон Бетрозов.
— Если такие объекты принудительно закрыть, регион получит не только сокращение продаж алкоголя, но и снижение доступности базовых товаров для жителей, — объясняет юрист.
К тому же, предложенные ограничения способны снизить спонтанное потребление и уличную преступность, но эффект будет ограниченным без комплекса других мер, потому что рынок адаптируется, переходя в новые формы, считает Олег Павлов.
— Если параллельно не усиливать контроль за нелегальной доставкой, псевдокафе и оборотом фальсификата, часть спроса уйдет в подпольные форматы. Тогда честный бизнес потеряет выручку, а количество незаконных продаж уменьшится не так сильно, как ожидают авторы инициативы, — предупреждает Бетрозов.
Бороться с незаконной ночной торговлей алкоголем, в том числе с некачественным, нужно не закрытием магазинов, а обеспечением соблюдения ими требований закона, подтверждает советник Российской академии естественных наук, доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк.
— Мы же не запрещаем автомобили только потому, что кто-то нарушает правила дорожного движения. Нарушителей выявляют, штрафуют и даже лишают прав. Торговля суррогатом является уголовным преступлением и здесь не требуется какого-либо дополнительного регулирования, а необходимо четко соблюдать действующий закон, — подчеркивает собеседник «Известий».
Сама по себе идея навести порядок в сфере продажи алкоголя ночью понятна, полагает Бетрозов. Но ее реализация требует аккуратной интеграции.
— Нужны четкие критерии объектов, на которые распространяются ограничения, разумные исключения и параллельное усиление контроля за реальным нелегальным оборотом, а не только изменение режима работы вывески «круглосуточно», — резюмирует юрист.