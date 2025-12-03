Ночной дозор: в России предложили запретить работу круглосуточных магазинов

Проблема с нелегальной продажей алкоголя в ночное время наблюдается не только в Кировской области. В Нижегородской области в одном лишь Советском районе в октябре текущего года в ходе ночного рейда по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции обнаружили нарушения сразу в нескольких круглосуточных магазинах. В общей сложности было проверено восемь объектов, на которые ранее поступали жалобы от жителей. Из них пять магазинов нарушали установленный законодательством запрет.